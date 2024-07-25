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В ФРГ призвали сохранить мечеть запрещенного "Исламского центра Гамбурга"
В ФРГ призвали сохранить мечеть запрещенного "Исламского центра Гамбурга" - РИА Новости, 25.07.2024
В ФРГ призвали сохранить мечеть запрещенного "Исламского центра Гамбурга"
Центральный совет мусульман в Германии после запрета деятельности организации "Исламский центр Гамбурга" призвал сохранить связанную с ним Голубую мечеть, на... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T13:52
2024-07-25T13:52
2024-07-25T13:52
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Центральный совет мусульман в Германии после запрета деятельности организации "Исламский центр Гамбурга" призвал сохранить связанную с ним Голубую мечеть, на которую из-за запрета был наложен арест, сообщает немецкое издание Welt. "Мы призываем все стороны сохранить более чем 60-летнюю мечеть, другие мечети, пострадавшие от запрета, и давние традиции шиитской жизни в Германии", - приводит газета слова из заявления совета. Издание отмечает, что эта мечеть является местом молитвы мусульман-шиитов, однако после запрета на деятельность финансирующей ее организации на мечеть был наложен арест, и ее будущее не определено. В среду глава МВД Германии Нэнси Фезер объявила о запрете деятельности организации "Исламский центр Гамбурга" как антиконституционной и экстремистской: в ряде связанных с ней помещений прошли обыски, а ее активы были конфискованы.
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германия, welt, в мире
В ФРГ призвали сохранить мечеть запрещенного "Исламского центра Гамбурга"
Welt: мусульмане в Германии призвали сохранить Голубую мечеть