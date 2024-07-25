https://ria.ru/20240725/germanija-1961942153.html

В ФРГ призвали сохранить мечеть запрещенного "Исламского центра Гамбурга"

В ФРГ призвали сохранить мечеть запрещенного "Исламского центра Гамбурга" - РИА Новости, 25.07.2024

В ФРГ призвали сохранить мечеть запрещенного "Исламского центра Гамбурга"

Центральный совет мусульман в Германии после запрета деятельности организации "Исламский центр Гамбурга" призвал сохранить связанную с ним Голубую мечеть, на... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T13:52

2024-07-25T13:52

2024-07-25T13:52

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Центральный совет мусульман в Германии после запрета деятельности организации "Исламский центр Гамбурга" призвал сохранить связанную с ним Голубую мечеть, на которую из-за запрета был наложен арест, сообщает немецкое издание Welt. "Мы призываем все стороны сохранить более чем 60-летнюю мечеть, другие мечети, пострадавшие от запрета, и давние традиции шиитской жизни в Германии", - приводит газета слова из заявления совета. Издание отмечает, что эта мечеть является местом молитвы мусульман-шиитов, однако после запрета на деятельность финансирующей ее организации на мечеть был наложен арест, и ее будущее не определено. В среду глава МВД Германии Нэнси Фезер объявила о запрете деятельности организации "Исламский центр Гамбурга" как антиконституционной и экстремистской: в ряде связанных с ней помещений прошли обыски, а ее активы были конфискованы.

https://ria.ru/20240226/adg-1929582140.html

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