https://ria.ru/20240725/gazifikatsiya-1962002450.html

Более 14 тысяч домовладений догазифицировали в Тверской области

Более 14 тысяч домовладений догазифицировали в Тверской области - РИА Новости, 25.07.2024

Более 14 тысяч домовладений догазифицировали в Тверской области

Свыше 14 тысяч домовладений Тверской области получили доступ к газу в рамках программы бесплатной догазификации, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T17:17

2024-07-25T17:17

2024-07-25T17:17

тверская область

игорь руденя

газификация

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Свыше 14 тысяч домовладений Тверской области получили доступ к газу в рамках программы бесплатной догазификации, сообщает пресс-служба регионального правительства. В Тверской области активно ведется догазификация домовладений в газифицированных населенных пунктах. На сегодняшний день догазификацией охвачено 696 населенных пунктов. "Президент Российской Федерации поставил задачу создать условия для подключения к газу максимального количества жилых домов, объектов социальной сферы и экономики. Решение этой задачи дает возможность обеспечить равномерное, комплексное развитие муниципальных образований, повысить качество жизни населения нашего региона", – отметил губернатор Игорь Руденя, слова которого приводятся в сообщении. В настоящее время в регионе заключено 16,5 тысячи договоров на догазификацию, 14,2 тысячи из них исполнены – газ доведен до границ участков. При этом ряд заявителей может воспользоваться региональными льготами на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ земельных участков при догазификации. Субсидия в размере от 130 тысяч рублей до 300 тысяч рублей предоставляется многодетным семьям, участникам СВО и другим категориям граждан. В рамках догазификации в Тверской области построено более 600 километров газопроводов. В целом в 2024 году предусмотрена газификация 28 населенных пунктов региона и ввод сетей общей протяженностью 229 километров, рассказали в пресс-службе. Там напомнили, что 9 июля в регионе дан старт самому масштабному инфраструктурному проекту по газификации Тверской области – строительству газопровода-отвода "Ржев – Оленино – Нелидово – Западная Двина". Реализация проекта позволит обеспечить бесперебойным газоснабжением все ранее негазифицированные территории юго-запада Тверской области. Это Нелидовский, Оленинский, Бельский, Западнодвинский и Торопецкий округа, где работает порядка 50 промышленных и сельскохозяйственных предприятий и более 70 учреждений социальной сферы. В общей сложности новый газопровод-отвод создаст условия для газификации около 21,5 тысячи домовладений, свыше 50 котельных.

https://ria.ru/20240719/ruden-1960805911.html

https://ria.ru/20240709/stroitelstvo-1958558230.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, газификация