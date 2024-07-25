https://ria.ru/20240725/gazifikatsiya-1961866549.html
Губернатор Хоценко провел заседание штаба по газификации Омской области
Губернатор Хоценко провел заседание штаба по газификации Омской области - РИА Новости, 25.07.2024
Губернатор Хоценко провел заседание штаба по газификации Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел заседание о реализации программы газификации региона, рассказали в пресс-службе правительства области. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T09:50
2024-07-25T09:50
2024-07-25T09:57
омская область
виталий хоценко
саргатский район
александровское
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ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел заседание о реализации программы газификации региона, рассказали в пресс-службе правительства области. На совещании обсудили пятилетнюю программу развития газоснабжения и газификации и президентской программы социальной догазификации. Также подробно обсудили вопросы газификации севера региона и планы подключения мемориалов с Вечными огнями к сетевым газопроводам. "В следующем году отмечаем 80-летие Победы. Мы ставим себе высокую планку. Важно решить вопрос по подключению мемориалов, чтобы в газифицированных муниципалитетах Огни памяти горели постоянно на сетевом газе. Для этого есть силы и возможности, а самое главное – желание. Необходимо также провести работы по благоустройству мемориальных сооружений с Вечным огнем, чтобы все было достойно", - приводит слова Хоценко пресс-служба. По поручению губернатора проводится инвентаризация технической возможности подключения мемориальных объектов с Вечным огнем к природному газу. Также активно реализуется проект по строительству магистрального газопровода от газораспределительной станции "Андреевка" Саргатского района до ГРС "Ингалы" и ГРС "Большереченская" протяженностью 71 километр. "На строительстве межпоселкового газопровода к селу Изюмовка и Александровское Шербакульского района протяженностью 12,3 километра работы завершены в полном объеме, осталось выполнить благоустройство. Объект планируется ввести в строй до конца лета. Кроме того, предусмотрена прокладка 18 внутрипоселковых газопроводов общей протяженностью 257,6 километров, из них 13 – в Большереченском районе", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240723/hotsenko-1961442178.html
https://ria.ru/20240707/omskaya-1958000230.html
саргатский район
александровское
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виталий хоценко, саргатский район, александровское
Омская область , Виталий Хоценко, Саргатский район, Александровское
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел заседание о реализации программы газификации региона, рассказали в пресс-службе правительства области.
На совещании обсудили пятилетнюю программу развития газоснабжения и газификации и президентской программы социальной догазификации. Также подробно обсудили вопросы газификации севера региона и планы подключения мемориалов с Вечными огнями к сетевым газопроводам.
"В следующем году отмечаем 80-летие Победы. Мы ставим себе высокую планку. Важно решить вопрос по подключению мемориалов, чтобы в газифицированных муниципалитетах Огни памяти горели постоянно на сетевом газе. Для этого есть силы и возможности, а самое главное – желание. Необходимо также провести работы по благоустройству мемориальных сооружений с Вечным огнем, чтобы все было достойно", - приводит слова Хоценко пресс-служба.
По поручению губернатора проводится инвентаризация технической возможности подключения мемориальных объектов с Вечным огнем к природному газу. Также активно реализуется проект по строительству магистрального газопровода от газораспределительной станции "Андреевка" Саргатского района
до ГРС "Ингалы" и ГРС "Большереченская" протяженностью 71 километр.
"На строительстве межпоселкового газопровода к селу Изюмовка и Александровское
Шербакульского района протяженностью 12,3 километра работы завершены в полном объеме, осталось выполнить благоустройство. Объект планируется ввести в строй до конца лета. Кроме того, предусмотрена прокладка 18 внутрипоселковых газопроводов общей протяженностью 257,6 километров, из них 13 – в Большереченском районе", - добавили в пресс-службе.