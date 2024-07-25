https://ria.ru/20240725/gazifikatsiya-1961866549.html

Губернатор Хоценко провел заседание штаба по газификации Омской области

Губернатор Хоценко провел заседание штаба по газификации Омской области - РИА Новости, 25.07.2024

Губернатор Хоценко провел заседание штаба по газификации Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел заседание о реализации программы газификации региона, рассказали в пресс-службе правительства области. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T09:50

2024-07-25T09:50

2024-07-25T09:57

омская область

виталий хоценко

саргатский район

александровское

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ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел заседание о реализации программы газификации региона, рассказали в пресс-службе правительства области. На совещании обсудили пятилетнюю программу развития газоснабжения и газификации и президентской программы социальной догазификации. Также подробно обсудили вопросы газификации севера региона и планы подключения мемориалов с Вечными огнями к сетевым газопроводам. "В следующем году отмечаем 80-летие Победы. Мы ставим себе высокую планку. Важно решить вопрос по подключению мемориалов, чтобы в газифицированных муниципалитетах Огни памяти горели постоянно на сетевом газе. Для этого есть силы и возможности, а самое главное – желание. Необходимо также провести работы по благоустройству мемориальных сооружений с Вечным огнем, чтобы все было достойно", - приводит слова Хоценко пресс-служба. По поручению губернатора проводится инвентаризация технической возможности подключения мемориальных объектов с Вечным огнем к природному газу. Также активно реализуется проект по строительству магистрального газопровода от газораспределительной станции "Андреевка" Саргатского района до ГРС "Ингалы" и ГРС "Большереченская" протяженностью 71 километр. "На строительстве межпоселкового газопровода к селу Изюмовка и Александровское Шербакульского района протяженностью 12,3 километра работы завершены в полном объеме, осталось выполнить благоустройство. Объект планируется ввести в строй до конца лета. Кроме того, предусмотрена прокладка 18 внутрипоселковых газопроводов общей протяженностью 257,6 километров, из них 13 – в Большереченском районе", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240723/hotsenko-1961442178.html

https://ria.ru/20240707/omskaya-1958000230.html

саргатский район

александровское

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

виталий хоценко, саргатский район, александровское