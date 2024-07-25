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Аэропорт Франкфурта приостановил работу из-за проникновения экоактивистов - РИА Новости, 25.07.2024
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08:29 25.07.2024 (обновлено: 08:46 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/frankfurt-1961860683.html
Аэропорт Франкфурта приостановил работу из-за проникновения экоактивистов
Аэропорт Франкфурта приостановил работу из-за проникновения экоактивистов - РИА Новости, 25.07.2024
Аэропорт Франкфурта приостановил работу из-за проникновения экоактивистов
Рейсы в аэропорте Франкфурта приостановлены из-за проникновения на его территорию экоактивистов, говорится в сообщении аэропорта в соцсети X. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T08:29
2024-07-25T08:46
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Рейсы в аэропорте Франкфурта приостановлены из-за проникновения на его территорию экоактивистов, говорится в сообщении аэропорта в соцсети X. "Из-за демонстрации в аэропорту рейсы на данный момент приостановлены. Пассажиров просят пока не приходить в аэропорт", - говорится в сообщении. Как передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную полицию, речь идет о проникновении на территорию аэропорта экоактивистов.
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в мире, франкфурт
В мире, Франкфурт
Аэропорт Франкфурта приостановил работу из-за проникновения экоактивистов

Экоактивисты заблокировали работу аэропорта Франкфурта

CC BY 2.5 / Marek Ślusarczyk / Аэропорт Франкфурта-на-Майне
Аэропорт Франкфурта-на-Майне - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
CC BY 2.5 / Marek Ślusarczyk /
Аэропорт Франкфурта-на-Майне. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Рейсы в аэропорте Франкфурта приостановлены из-за проникновения на его территорию экоактивистов, говорится в сообщении аэропорта в соцсети X.
«
"Из-за демонстрации в аэропорту рейсы на данный момент приостановлены. Пассажиров просят пока не приходить в аэропорт", - говорится в сообщении.
Как передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную полицию, речь идет о проникновении на территорию аэропорта экоактивистов.
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24 июля, 10:22
 
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