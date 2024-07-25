https://ria.ru/20240725/filimonov-1962047530.html

Врио вологодского губернатора объяснил, почему заговорил по-английски

Врио вологодского губернатора объяснил, почему заговорил по-английски - РИА Новости, 25.07.2024

Врио вологодского губернатора объяснил, почему заговорил по-английски

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов пояснил, почему перешел на английский язык на совещании правительства региона. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T21:58

2024-07-25T21:58

2024-07-25T22:08

общество

вологодская область

россия

георгий филимонов

единый государственный экзамен (егэ)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов пояснил, почему перешел на английский язык на совещании правительства региона. Как ранее сообщалось, на этом совещании Филимонову доложили о том, что результаты выпускников Вологодской области в целом выше, чем в среднем по России, за исключением двух предметов – информатики и английского языка. В ответ врио губернатора региона на английском поинтересовался у подчиненных, что не так с этим предметом в Вологодской области. "По всем основным экзаменационным предметам Вологодчина показала результат выше среднего по России, кроме английского. Для меня, как для международника по образованию, это досадно, учитывая, что помимо английского я владею еще несколькими языками. Пришлось экспромтом показать небольшой пример спонтанной речи, и я рад, что на это обратили внимание", – сказал Филимонов, слова которого привела его пресс-служба. Врио губернатора напомнил, что знание иностранных языков полезно. "Как представители государства-лидера, мы должны расширять границы общения, обмена и влияния, и для этого не плохо иметь в запасе английский", – отметил Филимонов, заверив, что областные власти приложат все усилия к тому, чтобы улучшить ситуацию с языковыми экзаменами в регионе. Врио губернатора Вологодской области также посоветовал зарубежным коллегам учить русский язык, который "веками остается ключом к сокровищнице научных и духовных знаний".

https://ria.ru/20240626/ukraina-1955619588.html

https://ria.ru/20240104/yazyk-1919665636.html

вологодская область

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общество, вологодская область, россия, георгий филимонов, единый государственный экзамен (егэ)