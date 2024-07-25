Врио вологодского губернатора объяснил, почему заговорил по-английски
Георгий Филимонов перешел на английский на совещании из-за баллов выпускников
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов
Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов пояснил, почему перешел на английский язык на совещании правительства региона.
Как ранее сообщалось, на этом совещании Филимонову доложили о том, что результаты выпускников Вологодской области в целом выше, чем в среднем по России, за исключением двух предметов – информатики и английского языка. В ответ врио губернатора региона на английском поинтересовался у подчиненных, что не так с этим предметом в Вологодской области.
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"По всем основным экзаменационным предметам Вологодчина показала результат выше среднего по России, кроме английского. Для меня, как для международника по образованию, это досадно, учитывая, что помимо английского я владею еще несколькими языками. Пришлось экспромтом показать небольшой пример спонтанной речи, и я рад, что на это обратили внимание", – сказал Филимонов, слова которого привела его пресс-служба.
Врио губернатора напомнил, что знание иностранных языков полезно. "Как представители государства-лидера, мы должны расширять границы общения, обмена и влияния, и для этого не плохо иметь в запасе английский", – отметил Филимонов, заверив, что областные власти приложат все усилия к тому, чтобы улучшить ситуацию с языковыми экзаменами в регионе.
Врио губернатора Вологодской области также посоветовал зарубежным коллегам учить русский язык, который "веками остается ключом к сокровищнице научных и духовных знаний".
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