https://ria.ru/20240725/evrodeputat-1962010388.html

Немецкий евродепутат заявил о получении вредоносного письма

Немецкий евродепутат заявил о получении вредоносного письма - РИА Новости, 25.07.2024

Немецкий евродепутат заявил о получении вредоносного письма

Критикующий Венгрию немецкий евродепутат Даниэль Фройнд заявил о получении вредоносного письма и предположил, что за ним якобы может стоять Будапешт. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T18:06

2024-07-25T18:06

2024-07-25T18:06

в мире

венгрия

будапешт

украина

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евросоюз

politico

европарламент

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Критикующий Венгрию немецкий евродепутат Даниэль Фройнд заявил о получении вредоносного письма и предположил, что за ним якобы может стоять Будапешт. Как рассказал Фройнд в интервью изданию Politico, 27 мая, незадолго до выборов в Европарламент, он получил письмо на парламентскую электронную почту, в котором студентка Киевского международного университета якобы попросила его написать короткое сообщение для семинара о шансах вступления Украины в ЕС, прикрепив к нему ссылку. Если бы политик попытался перейти по ней, то его устройство подверглось бы действию вредоносного программного обеспечения, но Фройнд получил уведомление, что ссылка содержит шпионскую программу, предположительно созданную израильской компанией Candiru. "Я был бы под полным наблюдением. Мой телефон почти всегда со мной, куда бы я ни шел, и они смогли бы отслеживать, слушать, прослеживать все, чтобы я ни делал. Я не говорю, что это была Венгрия, но из всех вариантов этот кажется самым вероятным", - рассказал политик Politico. Издание указывает на то, что ранее Фройнд возглавил кампанию, направленную на то, чтобы лишить Венгрию временного председательства в Совете ЕС. Венгрия в июле и на ближайшие полгода стала временным председателем Совета ЕС. За самостоятельную политику и "немейнстримные" для ЕС взгляды Будапешт критикуют. Само председательство Венгрии неоднократно становилось предметом шантажа. Из Брюсселя доносились требования лишить Будапешт законного председательства из-за позиции и отказа поддержать некоторые инициативы ЕС, в том числе по помощи Украине и санкциям против России. В мае 2023 года Европарламент даже принял соответствующую резолюцию. В ответ венгерское правительство заявляло, что, не обращая внимания на нападки, методично готовится к председательству, которое предусмотрено правилами ЕС, а все попытки помешать этому расценивает как акции политического давления со стороны либерального мейнстрима. Последним крупным скандалом стала поездка премьера Виктора Орбана с мирной миссией в Россию и Китай. В Еврокомиссии заявили, что Орбан в поездках не представлял ЕС и что Будапешт не проинформировал их о визитах ни до, ни после поездок. Там также пригрозили, что отменят традиционную для ЕК осеннюю поездку еврокомиссаров на расширенное заседание в Будапешт как столицу страны-председателя Совета Евросоюза.

https://ria.ru/20240725/evrosoyuz-1961824109.html

https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html

венгрия

будапешт

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венгрия, будапешт, украина, виктор орбан, евросоюз, politico, европарламент