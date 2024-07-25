https://ria.ru/20240725/evakuatsiya-1961948607.html

В Пушкинском музее объяснили эвакуацию посетителей

В Пушкинском музее объяснили эвакуацию посетителей - РИА Новости, 25.07.2024

В Пушкинском музее объяснили эвакуацию посетителей

Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ) работает в штатном режиме после эвакуации, которая была связана с ложной тревогой, сообщили... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T14:34

2024-07-25T14:34

2024-07-25T14:34

происшествия

москва

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ) работает в штатном режиме после эвакуации, которая была связана с ложной тревогой, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея. "Ложная тревога, сработала сигнализация. Уже всех запустили, музей работает в штатном режиме", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20240518/teatr-1946931111.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва