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В Пушкинском музее объяснили эвакуацию посетителей - РИА Новости, 25.07.2024
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14:34 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/evakuatsiya-1961948607.html
В Пушкинском музее объяснили эвакуацию посетителей
В Пушкинском музее объяснили эвакуацию посетителей - РИА Новости, 25.07.2024
В Пушкинском музее объяснили эвакуацию посетителей
Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ) работает в штатном режиме после эвакуации, которая была связана с ложной тревогой, сообщили... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T14:34
2024-07-25T14:34
происшествия
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ) работает в штатном режиме после эвакуации, которая была связана с ложной тревогой, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея. "Ложная тревога, сработала сигнализация. Уже всех запустили, музей работает в штатном режиме", - сказала собеседница агентства.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Пушкинском музее объяснили эвакуацию посетителей

Из Пушкинского музея эвакуировали посетителей из-за срабатывания ложной тревоги

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкГосударственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве.
Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве. - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве.. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ) работает в штатном режиме после эвакуации, которая была связана с ложной тревогой, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
«
"Ложная тревога, сработала сигнализация. Уже всех запустили, музей работает в штатном режиме", - сказала собеседница агентства.
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