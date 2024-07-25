https://ria.ru/20240725/energosnabzhenie-1961891666.html

В Брянской области из-за обстрела нарушено энергоснабжение

В Брянской области из-за обстрела нарушено энергоснабжение - РИА Новости, 25.07.2024

В Брянской области из-за обстрела нарушено энергоснабжение

Энергоснабжение нарушено в поселке Суземка Брянской области после украинского обстрела, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T11:05

2024-07-25T11:05

2024-07-25T11:05

брянская область

суземский район

сумская область

александр богомаз

происшествия

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Энергоснабжение нарушено в поселке Суземка Брянской области после украинского обстрела, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Украинские террористы совершили обстрел административного центра Суземского района – Суземки. Пострадавших нет. В результате террористической атаки нарушено энергоснабжение", – написал Богомаз. Глава региона добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы. Суземский район – один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Сумской областью Украины и периодически подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20240724/gorlovka-1961778433.html

брянская область

суземский район

сумская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

брянская область, суземский район, сумская область, александр богомаз, происшествия