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В Брянской области из-за обстрела нарушено энергоснабжение - РИА Новости, 25.07.2024
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11:05 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/energosnabzhenie-1961891666.html
В Брянской области из-за обстрела нарушено энергоснабжение
В Брянской области из-за обстрела нарушено энергоснабжение - РИА Новости, 25.07.2024
В Брянской области из-за обстрела нарушено энергоснабжение
Энергоснабжение нарушено в поселке Суземка Брянской области после украинского обстрела, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T11:05
2024-07-25T11:05
брянская область
суземский район
сумская область
александр богомаз
происшествия
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Энергоснабжение нарушено в поселке Суземка Брянской области после украинского обстрела, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Украинские террористы совершили обстрел административного центра Суземского района – Суземки. Пострадавших нет. В результате террористической атаки нарушено энергоснабжение", – написал Богомаз. Глава региона добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы. Суземский район – один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Сумской областью Украины и периодически подвергается обстрелам.
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брянская область
суземский район
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брянская область, суземский район, сумская область, александр богомаз, происшествия
Брянская область, Суземский район, Сумская область, Александр Богомаз, Происшествия
В Брянской области из-за обстрела нарушено энергоснабжение

Богомаз: в поселке Суземка Брянской области нарушено энергоснабжение

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Энергоснабжение нарушено в поселке Суземка Брянской области после украинского обстрела, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«
"Украинские террористы совершили обстрел административного центра Суземского района – Суземки. Пострадавших нет. В результате террористической атаки нарушено энергоснабжение", – написал Богомаз.
Глава региона добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
Суземский район – один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Сумской областью Украины и периодически подвергается обстрелам.
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Брянская областьСуземский районСумская областьАлександр БогомазПроисшествия
 
 
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