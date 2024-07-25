https://ria.ru/20240725/energosnabzhenie-1961891666.html
В Брянской области из-за обстрела нарушено энергоснабжение
В Брянской области из-за обстрела нарушено энергоснабжение - РИА Новости, 25.07.2024
В Брянской области из-за обстрела нарушено энергоснабжение
Энергоснабжение нарушено в поселке Суземка Брянской области после украинского обстрела, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T11:05
2024-07-25T11:05
2024-07-25T11:05
брянская область
суземский район
сумская область
александр богомаз
происшествия
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Энергоснабжение нарушено в поселке Суземка Брянской области после украинского обстрела, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Украинские террористы совершили обстрел административного центра Суземского района – Суземки. Пострадавших нет. В результате террористической атаки нарушено энергоснабжение", – написал Богомаз. Глава региона добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы. Суземский район – один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Сумской областью Украины и периодически подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240724/gorlovka-1961778433.html
брянская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, суземский район, сумская область, александр богомаз, происшествия
Брянская область, Суземский район, Сумская область, Александр Богомаз, Происшествия
В Брянской области из-за обстрела нарушено энергоснабжение
Богомаз: в поселке Суземка Брянской области нарушено энергоснабжение