https://ria.ru/20240725/elektromobilestroenie-1961893192.html

В Москве развивается электромобилестроение

В Москве развивается электромобилестроение - РИА Новости, 25.07.2024

В Москве развивается электромобилестроение

На базе ОЭЗ "Технополис Москва" сформирован кластер электромобилестроения, в который входит 62 ведущих производителей, объединение заключается в разработке и... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T11:20

2024-07-25T11:20

2024-07-25T11:20

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

технологии

москва

россия

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. На базе ОЭЗ "Технополис Москва" сформирован кластер электромобилестроения, в который входит 62 ведущих производителей, объединение заключается в разработке и выпуске электротранспорта, а также его компонентов, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.Представители органов власти и отраслевые предприятия ранее обсудили на бизнес-завтраке в Москве кооперацию производителей комплектующих для электротранспорта, локализацию, развитие межотраслевого кластера электромобилестроения и поддержку города."Сегодня Москва – один из ведущих центров инноваций в отечественном электромобилестроении. Столица активно снижает долю двигателей внутреннего сгорания в составе городского транспорта и техники в пользу более экологичных решений. Промышленный сектор Москвы вносит значительный вклад в развитие отрасли, предоставляя производителям развитый пул инструментов поддержки и создавая комфортные условия для их работы", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Он добавил, что так на базе ОЭЗ "Технополис Москва" сформирован кластер электромобилестроения, в состав которого входит 62 ведущих производителей. Их цель – разработка и выпуск электротранспорта, а также его компонентов.Москва предлагает более 20 мер поддержки для производителей, в том числе земельные, налоговые, финансовые преференции. Одним из эффективных инструментов остается офсетный контракт. На данный момент столица уже заключила 22 таких соглашения. Общий объем по ним составляет около 413 миллиардов рублей.По словам директора ГБУ "Городское агентство управления инвестициями" Андрея Балука, среди подписанных офсетных соглашений – два касаются развития электромобилестроения и обеспечения отрасли критически значимой продукцией. Один из ключевых проектов – создание в Красной Пахре крупнейшего в России завода по производству аккумуляторных тяговых батарей для электротранспорта. Его производственные мощности позволят каждый год выпускать до 50 тысяч изделий.Он добавил, что по другому офсету в течение двух лет на территории ОЭЗ "Технополис Москва" появится производство дорожно-коммунальной техники на электрическом приводе. Москва планирует закупить 1580 машин.Запуск гигафабрики компании "Рэнера" позволит значительно укрепить технологический суверенитет страны, а также повысить экспортный потенциал города и продлить сроки эксплуатации техники на электротяге. Совокупный объем закупки по офсету составит 172 миллиарда рублей. Запуск производства запланирован в 2025-2026 годах. На данный момент на площадке ведутся строительно-монтажные работы.В свою очередь, директор по коммерции компании "РЭНЕРА" Дмитрий Турчин отметил, что аккумуляторные батареи будут использоваться в электробусах, электромобилях, речном транспорте, коммунальной технике и средствах индивидуальной мобильности. Потенциал их использования в различных сферах продолжает расти, и список их применения может быть существенно расширен, что связано с развитием как транспортных технологий, так и с улучшением характеристик самих батарей.По его словам, Москва в этом направлении преуспевает. Здесь ведется колоссальная работа по созданию возможностей для развития электротранспорта – это не только формирование спроса, но и создание полноценной кооперационной цепочки. Это показывает отличный пример для регионов в плане масштабирования.Также в городе развивается электроинфраструктура – создаются специальные места подзарядки и зарядные станции для электромобилей.Директор по стратегии проекта "Энергия Москвы" Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Виктория Еремина рассказала, что в Москве в рамках проекта действует уже более 240 зарядных станций. Более 21 тысяч человек присоединились к нему с момента запуска. Пользователи подзарядились на ЭЗС проекта свыше 215 тысяч раз с начала года, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. В планах каждый год устанавливать в городе до 500 новых станций быстрой зарядки.Столица является развитым промышленным центром РФ, где активно внедряются инновации, расширяются производственные мощности и укрепляется технологический суверенитет страны. В городе работают более 4,2 тысячи промышленных площадок, где трудятся 725 тысяч человек. Каждый год в Москве открываются 40-50 крупных и средних, а также около 100 малых предприятий.Развитие площадок в Москве помогает производителям выходить на новые рынки сбыта, искать партнеров и увеличивать выпуск собственной продукции. Предприятиям столицы доступны более 20 городских системных мер поддержки, а также целевые займы и субсидии. Кроме того, работают и антикризисные инструменты.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, москва, россия, анатолий гарбузов