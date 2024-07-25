https://ria.ru/20240725/elektroenergiya-1962005707.html
Россия и Белоруссия обсудили вопросы, связанные с рынком электроэнергии СГ
Россия и Белоруссия обсудили вопросы, связанные с рынком электроэнергии СГ - РИА Новости, 25.07.2024
Россия и Белоруссия обсудили вопросы, связанные с рынком электроэнергии СГ
Россия и Белоруссия обсудили вопросы, связанные с объединённым рынком электроэнергии Союзного государства, в частности, проекты правил общего рынка и план... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T17:36
2024-07-25T17:36
2024-07-25T17:36
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Россия и Белоруссия обсудили вопросы, связанные с объединённым рынком электроэнергии Союзного государства, в частности, проекты правил общего рынка и план мероприятий на 2024-2026 годы, говорится в сообщении министерства энергетики РФ. "Заместители глав энергетических ведомств подвели итоги по формированию договора объединенного рынка электроэнергии Союзного государства", - отмечается в сообщении. Уточняется, что речь, в частности, шла о реализации плана мероприятий в рамках Договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы", - отмечается в сообщении. В ходе встречи также были рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества двух стран в электроэнергетическом комплексе и проекты правил общего рынка электроэнергии и методик расчёта величины отклонений перетоков электроэнергии на межгосударственных сечениях. В совещании также приняли участие представители энергокомпаний. В июле правительство России одобрило представленный Минэнерго РФ проект договора с Белоруссией о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства. "Прошли все внутригосударственные процедуры. Договор будет представлен на подпись Президентам России и Белоруссии", – приводятся в сообщении слова замглавы Минэнерго РФ Павла Сниккарса.
https://ria.ru/20240724/perevozki-1961805643.html
https://ria.ru/20240723/sotrudnichestvo-1961483934.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Россия и Белоруссия обсудили вопросы, связанные с объединённым рынком электроэнергии Союзного государства, в частности, проекты правил общего рынка и план мероприятий на 2024-2026 годы, говорится в сообщении министерства энергетики РФ.
"Заместители глав энергетических ведомств подвели итоги по формированию договора объединенного рынка электроэнергии Союзного государства", - отмечается в сообщении. Уточняется, что речь, в частности, шла о реализации плана мероприятий в рамках Договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы", - отмечается в сообщении.
В ходе встречи также были рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества двух стран в электроэнергетическом комплексе и проекты правил общего рынка электроэнергии и методик расчёта величины отклонений перетоков электроэнергии на межгосударственных сечениях.
В совещании также приняли участие представители энергокомпаний.
В июле правительство России одобрило представленный Минэнерго
РФ проект договора с Белоруссией о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства. "Прошли все внутригосударственные процедуры. Договор будет представлен на подпись Президентам России и Белоруссии", – приводятся в сообщении слова замглавы Минэнерго РФ Павла Сниккарса.