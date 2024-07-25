https://ria.ru/20240725/elektroenergiya-1962005707.html

Россия и Белоруссия обсудили вопросы, связанные с рынком электроэнергии СГ

Россия и Белоруссия обсудили вопросы, связанные с рынком электроэнергии СГ - РИА Новости, 25.07.2024

Россия и Белоруссия обсудили вопросы, связанные с рынком электроэнергии СГ

Россия и Белоруссия обсудили вопросы, связанные с объединённым рынком электроэнергии Союзного государства, в частности, проекты правил общего рынка и план... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T17:36

2024-07-25T17:36

2024-07-25T17:36

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Россия и Белоруссия обсудили вопросы, связанные с объединённым рынком электроэнергии Союзного государства, в частности, проекты правил общего рынка и план мероприятий на 2024-2026 годы, говорится в сообщении министерства энергетики РФ. "Заместители глав энергетических ведомств подвели итоги по формированию договора объединенного рынка электроэнергии Союзного государства", - отмечается в сообщении. Уточняется, что речь, в частности, шла о реализации плана мероприятий в рамках Договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы", - отмечается в сообщении. В ходе встречи также были рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества двух стран в электроэнергетическом комплексе и проекты правил общего рынка электроэнергии и методик расчёта величины отклонений перетоков электроэнергии на межгосударственных сечениях. В совещании также приняли участие представители энергокомпаний. В июле правительство России одобрило представленный Минэнерго РФ проект договора с Белоруссией о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства. "Прошли все внутригосударственные процедуры. Договор будет представлен на подпись Президентам России и Белоруссии", – приводятся в сообщении слова замглавы Минэнерго РФ Павла Сниккарса.

https://ria.ru/20240724/perevozki-1961805643.html

https://ria.ru/20240723/sotrudnichestvo-1961483934.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, белоруссия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)