https://ria.ru/20240725/efimov-1961902469.html

Ефимов: с начала года москвичи приобрели более 6 гектаров для ИЖС

Ефимов: с начала года москвичи приобрели более 6 гектаров для ИЖС - РИА Новости, 25.07.2024

Ефимов: с начала года москвичи приобрели более 6 гектаров для ИЖС

Москвичи в январе-июне 2024 года приобрели у города более 50 участков площадью свыше 6 гектаров для строительства домов, заявил заммэра столицы по... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T14:06

2024-07-25T14:06

2024-07-25T14:06

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

тинао

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Москвичи в январе-июне 2024 года приобрели у города более 50 участков площадью свыше 6 гектаров для строительства домов, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.На предоставленных участках они смогут возвести дома площадью от 140 до 854 квадратных метров."Земля для индивидуального жилищного строительства пользуется у горожан высоким спросом. Это позволяет им жить в собственном доме и при этом пользоваться развитой инфраструктурой мегаполиса. С начала года москвичи приобрели 53 участка общей площадью 6,64 гектара. Покупатели смогут построить на них жилые дома общей площадью почти 27 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.В сообщении указывается, что ознакомиться с перечнем земель, доступных для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), можно на mos.ru. Для покупки нужно выбрать участок, подать соответствующее заявление в департамент городского имущества столицы. Если в течение 30 дней другие заявление не поступят, будет оформлен договор купли-продажи. Если претендентов на землю несколько, проводится аукцион.В первой половине текущего года у города приобрели участки для индивидуального жилищного строительства в четырех городских округах."Больше всего их в ТиНАО - 46 общей площадью более 6 гектаров, еще пять – в районе Косино-Ухтомский на востоке города, по одному - в Молжаниновском районе на севере столицы и в Зеленограде", – подытожил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.При этом он добавил, что на торгах по реализации земель под ИЖС обычно высокая конкуренция – вплоть до 30 участников на лот.С 2023 года торги и оформление сделок по купле-продаже земель для ИЖС проводятся в электронном виде.

https://ria.ru/20240718/moskva-1960426408.html

https://ria.ru/20240721/ofset-1961019806.html

москва

тинао

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, тинао