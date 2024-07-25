https://ria.ru/20240725/efimov-1961902469.html
Ефимов: с начала года москвичи приобрели более 6 гектаров для ИЖС
Ефимов: с начала года москвичи приобрели более 6 гектаров для ИЖС - РИА Новости, 25.07.2024
Ефимов: с начала года москвичи приобрели более 6 гектаров для ИЖС
Москвичи в январе-июне 2024 года приобрели у города более 50 участков площадью свыше 6 гектаров для строительства домов, заявил заммэра столицы по... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T14:06
2024-07-25T14:06
2024-07-25T14:06
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
тинао
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058011_0:86:1645:1011_1920x0_80_0_0_aa99e7ec111d6cb2e2fbdefbcdcd0e80.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Москвичи в январе-июне 2024 года приобрели у города более 50 участков площадью свыше 6 гектаров для строительства домов, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.На предоставленных участках они смогут возвести дома площадью от 140 до 854 квадратных метров."Земля для индивидуального жилищного строительства пользуется у горожан высоким спросом. Это позволяет им жить в собственном доме и при этом пользоваться развитой инфраструктурой мегаполиса. С начала года москвичи приобрели 53 участка общей площадью 6,64 гектара. Покупатели смогут построить на них жилые дома общей площадью почти 27 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.В сообщении указывается, что ознакомиться с перечнем земель, доступных для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), можно на mos.ru. Для покупки нужно выбрать участок, подать соответствующее заявление в департамент городского имущества столицы. Если в течение 30 дней другие заявление не поступят, будет оформлен договор купли-продажи. Если претендентов на землю несколько, проводится аукцион.В первой половине текущего года у города приобрели участки для индивидуального жилищного строительства в четырех городских округах."Больше всего их в ТиНАО - 46 общей площадью более 6 гектаров, еще пять – в районе Косино-Ухтомский на востоке города, по одному - в Молжаниновском районе на севере столицы и в Зеленограде", – подытожил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.При этом он добавил, что на торгах по реализации земель под ИЖС обычно высокая конкуренция – вплоть до 30 участников на лот.С 2023 года торги и оформление сделок по купле-продаже земель для ИЖС проводятся в электронном виде.
https://ria.ru/20240718/moskva-1960426408.html
https://ria.ru/20240721/ofset-1961019806.html
москва
тинао
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058011_91:0:1554:1097_1920x0_80_0_0_d7fbeb314769517cecc02e1452417c26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, тинао
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, ТиНАО
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Москвичи в январе-июне 2024 года приобрели у города более 50 участков площадью свыше 6 гектаров для строительства домов, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
На предоставленных участках они смогут возвести дома площадью от 140 до 854 квадратных метров.
"Земля для индивидуального жилищного строительства пользуется у горожан высоким спросом. Это позволяет им жить в собственном доме и при этом пользоваться развитой инфраструктурой мегаполиса. С начала года москвичи приобрели 53 участка общей площадью 6,64 гектара. Покупатели смогут построить на них жилые дома общей площадью почти 27 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
В сообщении указывается, что ознакомиться с перечнем земель, доступных для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), можно на mos.ru. Для покупки нужно выбрать участок, подать соответствующее заявление в департамент городского имущества столицы. Если в течение 30 дней другие заявление не поступят, будет оформлен договор купли-продажи. Если претендентов на землю несколько, проводится аукцион.
В первой половине текущего года у города приобрели участки для индивидуального жилищного строительства в четырех городских округах.
"Больше всего их в ТиНАО
- 46 общей площадью более 6 гектаров, еще пять – в районе Косино-Ухтомский на востоке города, по одному - в Молжаниновском районе на севере столицы и в Зеленограде", – подытожил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман
.
При этом он добавил, что на торгах по реализации земель под ИЖС обычно высокая конкуренция – вплоть до 30 участников на лот.
С 2023 года торги и оформление сделок по купле-продаже земель для ИЖС проводятся в электронном виде.