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Ефимов: на западе Москвы реорганизуют три участка по программе КРТ - РИА Новости, 25.07.2024
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09:06 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/efimov-1961833432.html
Ефимов: на западе Москвы реорганизуют три участка по программе КРТ
Ефимов: на западе Москвы реорганизуют три участка по программе КРТ - РИА Новости, 25.07.2024
Ефимов: на западе Москвы реорганизуют три участка по программе КРТ
В Москве в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют три участка общей площадью 3,85 гектара в районах Тропарево-Никулино и Проспект... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T09:06
2024-07-25T09:06
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 25 июля - РИА Новости. В Москве в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют три участка общей площадью 3,85 гектара в районах Тропарево-Никулино и Проспект Вернадского, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Назначенный столицей оператор КРТ в течение пяти лет проведет реорганизацию трех неэффективно используемых участков на западе города общей площадью 3,85 гектара. Вложения в реализацию проекта оцениваются в 8,5 миллиарда рублей", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.По его словам, реализация проекта позволит создать порядка 80 рабочих мест.В пресс-релизе отмечается, что один из участков расположен между улицами Озерной и Никулинской, а два других – находятся между проспектом Вернадского и улицами Коштоянца и Лобачевского.В свою очередь, глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что в рамках проекта планируется построить свыше 34 тысяч "квадратов" недвижимости, в том числе жилье по программе реновации. Он добавил, что территорию благоустроят, там появятся новые дороги.В Москве благодаря программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: на западе Москвы реорганизуют три участка по программе КРТ

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июля - РИА Новости. В Москве в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют три участка общей площадью 3,85 гектара в районах Тропарево-Никулино и Проспект Вернадского, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«
"Назначенный столицей оператор КРТ в течение пяти лет проведет реорганизацию трех неэффективно используемых участков на западе города общей площадью 3,85 гектара. Вложения в реализацию проекта оцениваются в 8,5 миллиарда рублей", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
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По его словам, реализация проекта позволит создать порядка 80 рабочих мест.
В пресс-релизе отмечается, что один из участков расположен между улицами Озерной и Никулинской, а два других – находятся между проспектом Вернадского и улицами Коштоянца и Лобачевского.
В свою очередь, глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что в рамках проекта планируется построить свыше 34 тысяч "квадратов" недвижимости, в том числе жилье по программе реновации. Он добавил, что территорию благоустроят, там появятся новые дороги.
В Москве благодаря программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.
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