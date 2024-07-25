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Против жителя ЕАО возбудили дело за пропаганду террористических организаций
Против жителя ЕАО возбудили дело за пропаганду террористических организаций - РИА Новости, 25.07.2024
Против жителя ЕАО возбудили дело за пропаганду террористических организаций
Житель Еврейской автономной области, пропагандировавший в соцсетях деятельность запрещенных в России украинских террористических организаций, стал фигурантом... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T06:41
2024-07-25T06:41
2024-07-25T06:41
вооруженные силы рф
россия
еврейская автономная область
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Житель Еврейской автономной области, пропагандировавший в соцсетях деятельность запрещенных в России украинских террористических организаций, стал фигурантом уголовного дела о пропаганде и публичном оправдании терроризма, сообщает УФСБ по автономии. "УФСБ России по Еврейской автономной области выявлен житель Биробиджана, который имея негативное отношение к специальной военной операции на Украине открыто размещал в популярной социальной сети материалы, пропагандирующие деятельность запрещенных в России террористических организаций "Легион Свобода России"* и "Русский добровольческий корпус"*, а также высказывал намерения выехать в зону боевых действий для вступления в их ряды и борьбы с ВС РФ", - говорится в сообщении. Отмечается, что в отношении биробиджанца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (пропаганда и публичное оправдание терроризма с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет"). Он заключен под стражу.Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240722/vzryvchatka-1961142781.html
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вооруженные силы рф, россия, еврейская автономная область, биробиджан
Вооруженные силы РФ, Россия, Еврейская автономная область, Биробиджан
Против жителя ЕАО возбудили дело за пропаганду террористических организаций
Против жителя ЕАО возбудили дело за пропаганду террористических организаций