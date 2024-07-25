https://ria.ru/20240725/eao-1961855039.html

Против жителя ЕАО возбудили дело за пропаганду террористических организаций

Против жителя ЕАО возбудили дело за пропаганду террористических организаций - РИА Новости, 25.07.2024

Против жителя ЕАО возбудили дело за пропаганду террористических организаций

Житель Еврейской автономной области, пропагандировавший в соцсетях деятельность запрещенных в России украинских террористических организаций, стал фигурантом... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T06:41

2024-07-25T06:41

2024-07-25T06:41

вооруженные силы рф

россия

еврейская автономная область

биробиджан

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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Житель Еврейской автономной области, пропагандировавший в соцсетях деятельность запрещенных в России украинских террористических организаций, стал фигурантом уголовного дела о пропаганде и публичном оправдании терроризма, сообщает УФСБ по автономии. "УФСБ России по Еврейской автономной области выявлен житель Биробиджана, который имея негативное отношение к специальной военной операции на Украине открыто размещал в популярной социальной сети материалы, пропагандирующие деятельность запрещенных в России террористических организаций "Легион Свобода России"* и "Русский добровольческий корпус"*, а также высказывал намерения выехать в зону боевых действий для вступления в их ряды и борьбы с ВС РФ", - говорится в сообщении. Отмечается, что в отношении биробиджанца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (пропаганда и публичное оправдание терроризма с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет"). Он заключен под стражу.Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240722/vzryvchatka-1961142781.html

россия

еврейская автономная область

биробиджан

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вооруженные силы рф, россия, еврейская автономная область, биробиджан