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Против жителя ЕАО возбудили дело за пропаганду террористических организаций - РИА Новости, 25.07.2024
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06:41 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/eao-1961855039.html
Против жителя ЕАО возбудили дело за пропаганду террористических организаций
Против жителя ЕАО возбудили дело за пропаганду террористических организаций - РИА Новости, 25.07.2024
Против жителя ЕАО возбудили дело за пропаганду террористических организаций
Житель Еврейской автономной области, пропагандировавший в соцсетях деятельность запрещенных в России украинских террористических организаций, стал фигурантом... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T06:41
2024-07-25T06:41
вооруженные силы рф
россия
еврейская автономная область
биробиджан
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Житель Еврейской автономной области, пропагандировавший в соцсетях деятельность запрещенных в России украинских террористических организаций, стал фигурантом уголовного дела о пропаганде и публичном оправдании терроризма, сообщает УФСБ по автономии. "УФСБ России по Еврейской автономной области выявлен житель Биробиджана, который имея негативное отношение к специальной военной операции на Украине открыто размещал в популярной социальной сети материалы, пропагандирующие деятельность запрещенных в России террористических организаций "Легион Свобода России"* и "Русский добровольческий корпус"*, а также высказывал намерения выехать в зону боевых действий для вступления в их ряды и борьбы с ВС РФ", - говорится в сообщении. Отмечается, что в отношении биробиджанца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (пропаганда и публичное оправдание терроризма с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет"). Он заключен под стражу.Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240722/vzryvchatka-1961142781.html
россия
еврейская автономная область
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вооруженные силы рф, россия, еврейская автономная область, биробиджан
Вооруженные силы РФ, Россия, Еврейская автономная область, Биробиджан
Против жителя ЕАО возбудили дело за пропаганду террористических организаций

Против жителя ЕАО возбудили дело за пропаганду террористических организаций

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Житель Еврейской автономной области, пропагандировавший в соцсетях деятельность запрещенных в России украинских террористических организаций, стал фигурантом уголовного дела о пропаганде и публичном оправдании терроризма, сообщает УФСБ по автономии.
"УФСБ России по Еврейской автономной области выявлен житель Биробиджана, который имея негативное отношение к специальной военной операции на Украине открыто размещал в популярной социальной сети материалы, пропагандирующие деятельность запрещенных в России террористических организаций "Легион Свобода России"* и "Русский добровольческий корпус"*, а также высказывал намерения выехать в зону боевых действий для вступления в их ряды и борьбы с ВС РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении биробиджанца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (пропаганда и публичное оправдание терроризма с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет"). Он заключен под стражу.

Запрещенная в России террористическая организация
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Вооруженные силы РФРоссияЕврейская автономная областьБиробиджан
 
 
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