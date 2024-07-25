https://ria.ru/20240725/dtp-1962037090.html

В Москве мотоциклист погиб в ДТП на проспекте Мира

В Москве мотоциклист погиб в ДТП на проспекте Мира - РИА Новости, 25.07.2024

В Москве мотоциклист погиб в ДТП на проспекте Мира

Мотоциклист погиб в результате столкновения с автомобилем на проспекте Мира в Москве, сообщила Госавтоинспекция столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T20:18

2024-07-25T20:18

2024-07-25T20:21

происшествия

москва

дтп

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1962036895_0:218:1280:938_1920x0_80_0_0_9794e87b0c4e28ed621414bb2389d201.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Мотоциклист погиб в результате столкновения с автомобилем на проспекте Мира в Москве, сообщила Госавтоинспекция столицы в Telegram-канале. "По предварительным данным на проспекте Мира в районе дома 133 произошло столкновение автомобиля Toyota и мотоцикла, после чего от удара мотоциклиста отбросило на полосу, предназначенную для встречного движения, где на него совершил наезд другой автомобиль Toyota. От полученных травм 23-летний водитель мотоцикла скончался на месте", - говорится в сообщении. Уточняется, что на данный момент сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП.

https://ria.ru/20240725/ozolina-1961862340.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, дтп, россия