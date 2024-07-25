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В Москве мотоциклист погиб в ДТП на проспекте Мира
В Москве мотоциклист погиб в ДТП на проспекте Мира - РИА Новости, 25.07.2024
В Москве мотоциклист погиб в ДТП на проспекте Мира
Мотоциклист погиб в результате столкновения с автомобилем на проспекте Мира в Москве, сообщила Госавтоинспекция столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T20:18
2024-07-25T20:18
2024-07-25T20:21
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Мотоциклист погиб в результате столкновения с автомобилем на проспекте Мира в Москве, сообщила Госавтоинспекция столицы в Telegram-канале. "По предварительным данным на проспекте Мира в районе дома 133 произошло столкновение автомобиля Toyota и мотоцикла, после чего от удара мотоциклиста отбросило на полосу, предназначенную для встречного движения, где на него совершил наезд другой автомобиль Toyota. От полученных травм 23-летний водитель мотоцикла скончался на месте", - говорится в сообщении. Уточняется, что на данный момент сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП.
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происшествия, москва, дтп, россия
Происшествия, Москва, ДТП, Россия
В Москве мотоциклист погиб в ДТП на проспекте Мира
Мотоциклист погиб при столкновении с автомобилем на проспекте Мира в Москве