Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Горловке двадцать снарядов
Осколки снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 июл – РИА Новости. Украинские войска с начала суток многократно обстреливали Донецк и Горловку, выпустив в общей сложности двадцать снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале.
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 01:00 – населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): 2 снаряда калибром 155 мм… 04:30 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 5.35 до 9.05 было выпущено одиннадцать снарядов такого же калибра по Петровскому району Донецка и три – по Никитовскому району Горловки.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.