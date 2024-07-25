https://ria.ru/20240725/diabet-1961849376.html
Врач рассказала о связи сладостей и диабета
Врач рассказала о связи сладостей и диабета - РИА Новости, 25.07.2024
Врач рассказала о связи сладостей и диабета
Частое употребление сладкого может стать причиной диабета второго типа при условии, что увлечение сладостями приведет к набору лишнего веса и ожирению,... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T03:51
2024-07-25T03:51
2024-07-25T03:51
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732793460_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_40a2e3e42a9668d0f000f319b63f2d8a.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Частое употребление сладкого может стать причиной диабета второго типа при условии, что увлечение сладостями приведет к набору лишнего веса и ожирению, предрасполагающему к развитию инсулинорезистентности, сообщила РИА Новости врач-эндокринолог, заведующая эндокринологическим отделением Одинцовской областной больницы Марина Кондратова. "Сладости, как мы еще раз говорили, - это источник лишних калорий и углеводов. Это, в свою очередь, тоже приводит к набору лишнего веса. Лишний вес переходит в ожирение. Ожирение предрасполагает к развитию инсулинорезистентности", - сказала Кондратова. Она напомнила, что к диабету приводит не только употребление сладкого – это только один из нескольких факторов риска. "Это, в свою очередь, сочетание факторов, таких как излишний вес, инсулинорезистентность, малоподвижный образ жизни плюс употребление большого количества продуктов, которые содержат быстро усвояемые углеводы, предрасполагает к развитию сахарного диабета второго типа. Это правда. То есть, да, действительно может частое употребление сладкого привести к диабету", - отметила Кондратова. При этом к диабету первого типа приводят аутоиммунные процессы, не связанные с питанием. "Первый тип - это у нас аутоиммунный процесс, и он может развиться соответственно у любого человека, это уже с питанием не связано. А вот второй тип, который по-другому еще называют в народе "приобретенный", он именно развивается на фоне излишнего веса", - добавила собеседница агентства.
https://ria.ru/20240530/nauka-1949194546.html
https://ria.ru/20240405/lekarstvo-1938010592.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732793460_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7308ed88b04457aa6dff63c74fab6b10.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
Врач рассказала о связи сладостей и диабета
Врач Кондратова: употребление сладкого может стать причиной диабета второго типа
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Частое употребление сладкого может стать причиной диабета второго типа при условии, что увлечение сладостями приведет к набору лишнего веса и ожирению, предрасполагающему к развитию инсулинорезистентности, сообщила РИА Новости врач-эндокринолог, заведующая эндокринологическим отделением Одинцовской областной больницы Марина Кондратова.
"Сладости, как мы еще раз говорили, - это источник лишних калорий и углеводов. Это, в свою очередь, тоже приводит к набору лишнего веса. Лишний вес переходит в ожирение. Ожирение предрасполагает к развитию инсулинорезистентности", - сказала Кондратова.
Она напомнила, что к диабету приводит не только употребление сладкого – это только один из нескольких факторов риска.
"Это, в свою очередь, сочетание факторов, таких как излишний вес, инсулинорезистентность, малоподвижный образ жизни плюс употребление большого количества продуктов, которые содержат быстро усвояемые углеводы, предрасполагает к развитию сахарного диабета второго типа. Это правда. То есть, да, действительно может частое употребление сладкого привести к диабету", - отметила Кондратова.
При этом к диабету первого типа приводят аутоиммунные процессы, не связанные с питанием.
"Первый тип - это у нас аутоиммунный процесс, и он может развиться соответственно у любого человека, это уже с питанием не связано. А вот второй тип, который по-другому еще называют в народе "приобретенный", он именно развивается на фоне излишнего веса", - добавила собеседница агентства.