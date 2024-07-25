https://ria.ru/20240725/diabet-1961849376.html

Врач рассказала о связи сладостей и диабета

Врач рассказала о связи сладостей и диабета - РИА Новости, 25.07.2024

Врач рассказала о связи сладостей и диабета

Частое употребление сладкого может стать причиной диабета второго типа при условии, что увлечение сладостями приведет к набору лишнего веса и ожирению,... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T03:51

2024-07-25T03:51

2024-07-25T03:51

общество

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Частое употребление сладкого может стать причиной диабета второго типа при условии, что увлечение сладостями приведет к набору лишнего веса и ожирению, предрасполагающему к развитию инсулинорезистентности, сообщила РИА Новости врач-эндокринолог, заведующая эндокринологическим отделением Одинцовской областной больницы Марина Кондратова. "Сладости, как мы еще раз говорили, - это источник лишних калорий и углеводов. Это, в свою очередь, тоже приводит к набору лишнего веса. Лишний вес переходит в ожирение. Ожирение предрасполагает к развитию инсулинорезистентности", - сказала Кондратова. Она напомнила, что к диабету приводит не только употребление сладкого – это только один из нескольких факторов риска. "Это, в свою очередь, сочетание факторов, таких как излишний вес, инсулинорезистентность, малоподвижный образ жизни плюс употребление большого количества продуктов, которые содержат быстро усвояемые углеводы, предрасполагает к развитию сахарного диабета второго типа. Это правда. То есть, да, действительно может частое употребление сладкого привести к диабету", - отметила Кондратова. При этом к диабету первого типа приводят аутоиммунные процессы, не связанные с питанием. "Первый тип - это у нас аутоиммунный процесс, и он может развиться соответственно у любого человека, это уже с питанием не связано. А вот второй тип, который по-другому еще называют в народе "приобретенный", он именно развивается на фоне излишнего веса", - добавила собеседница агентства.

https://ria.ru/20240530/nauka-1949194546.html

https://ria.ru/20240405/lekarstvo-1938010592.html

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общество