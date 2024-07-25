https://ria.ru/20240725/byuti-uslugi-1961866135.html

Бьюти-услуги стали самыми востребованными в Москве

Бьюти-услуги стали самыми востребованными в Москве - РИА Новости, 25.07.2024

Бьюти-услуги стали самыми востребованными в Москве

Бьюти-услуги заняли первое место по востребованности среди жителей Москвы, они занимают 40% рынка бытовых услуг, сообщается на сайте мэра и правительства... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T09:31

2024-07-25T09:31

2024-07-25T09:31

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алексей немерюк

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Бьюти-услуги заняли первое место по востребованности среди жителей Москвы, они занимают 40% рынка бытовых услуг, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Услуги индустрии красоты в столице - на первом месте по востребованности среди горожан. Сегодня из 23,5 тысячи предприятий бытового обслуживания, которые работают в Москве, 7,5 тысячи - это салоны красоты и парикмахерские, еще около двух тысяч - маникюрные салоны", - говорится в тексте. Отмечается, что 40% рынка бытовых услуг занимают бьюти-услуги. Самые популярные из них оказывают мастера маникюра и педикюра, а также парикмахеры. За последние пять лет число предприятий сферы красоты в Москве выросло на 15%, а занятость в сфере увеличилась на 26%. "При этом подавляющее большинство салонов красоты - несетевые точки, а доля сетевых компаний составляет 10%. Кроме того, в сфере услуг красоты увеличивается количество самозанятых мастеров", - пояснили в материале. Как отметил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, чьи слова приводятся в тексте, спрос на услуги салонов красоты растет, причем в том числе и среди молодежи.

https://ria.ru/20240725/sotskontrakt-1961768313.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, москва, алексей немерюк