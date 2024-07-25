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Бьюти-услуги стали самыми востребованными в Москве - РИА Новости, 25.07.2024
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Твой бизнес
 
09:31 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/byuti-uslugi-1961866135.html
Бьюти-услуги стали самыми востребованными в Москве
Бьюти-услуги стали самыми востребованными в Москве - РИА Новости, 25.07.2024
Бьюти-услуги стали самыми востребованными в Москве
Бьюти-услуги заняли первое место по востребованности среди жителей Москвы, они занимают 40% рынка бытовых услуг, сообщается на сайте мэра и правительства... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T09:31
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Бьюти-услуги заняли первое место по востребованности среди жителей Москвы, они занимают 40% рынка бытовых услуг, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Услуги индустрии красоты в столице - на первом месте по востребованности среди горожан. Сегодня из 23,5 тысячи предприятий бытового обслуживания, которые работают в Москве, 7,5 тысячи - это салоны красоты и парикмахерские, еще около двух тысяч - маникюрные салоны", - говорится в тексте. Отмечается, что 40% рынка бытовых услуг занимают бьюти-услуги. Самые популярные из них оказывают мастера маникюра и педикюра, а также парикмахеры. За последние пять лет число предприятий сферы красоты в Москве выросло на 15%, а занятость в сфере увеличилась на 26%. "При этом подавляющее большинство салонов красоты - несетевые точки, а доля сетевых компаний составляет 10%. Кроме того, в сфере услуг красоты увеличивается количество самозанятых мастеров", - пояснили в материале. Как отметил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, чьи слова приводятся в тексте, спрос на услуги салонов красоты растет, причем в том числе и среди молодежи.
https://ria.ru/20240725/sotskontrakt-1961768313.html
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твой бизнес – новости, москва, алексей немерюк
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Москва, Алексей Немерюк

Бьюти-услуги стали самыми востребованными в Москве

© iStock.com / okskukuruzaДевушка в салоне красоты
Девушка в салоне красоты - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© iStock.com / okskukuruza
Девушка в салоне красоты
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Бьюти-услуги заняли первое место по востребованности среди жителей Москвы, они занимают 40% рынка бытовых услуг, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Услуги индустрии красоты в столице - на первом месте по востребованности среди горожан. Сегодня из 23,5 тысячи предприятий бытового обслуживания, которые работают в Москве, 7,5 тысячи - это салоны красоты и парикмахерские, еще около двух тысяч - маникюрные салоны", - говорится в тексте.
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Отмечается, что 40% рынка бытовых услуг занимают бьюти-услуги. Самые популярные из них оказывают мастера маникюра и педикюра, а также парикмахеры.
За последние пять лет число предприятий сферы красоты в Москве выросло на 15%, а занятость в сфере увеличилась на 26%.
"При этом подавляющее большинство салонов красоты - несетевые точки, а доля сетевых компаний составляет 10%. Кроме того, в сфере услуг красоты увеличивается количество самозанятых мастеров", - пояснили в материале.
Как отметил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, чьи слова приводятся в тексте, спрос на услуги салонов красоты растет, причем в том числе и среди молодежи.
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