https://ria.ru/20240725/burjatija-1961900830.html
В Бурятии река вышла из берегов и подтопила 13 придомовых территорий
В Бурятии река вышла из берегов и подтопила 13 придомовых территорий - РИА Новости, 25.07.2024
В Бурятии река вышла из берегов и подтопила 13 придомовых территорий
Река вышла из берегов в Джидинском районе Бурятии и подтопила 13 придомовых территорий в селе Тохой, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T11:51
2024-07-25T11:51
2024-07-25T11:51
происшествия
джидинский район
закаменский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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УЛАН-УДЭ, 25 июл – РИА Новости. Река вышла из берегов в Джидинском районе Бурятии и подтопила 13 придомовых территорий в селе Тохой, сообщает пресс-служба правительства региона. "В Джидинском районе речными водами подтопило низменные участки 13 придомовых территорий в селе Тохой", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что спасатели заступили на дежурство. Из-за обильных осадков в Бурятии наблюдается подъем уровня воды в реках. В Тункинском, Окинском и Закаменском районах республики введен режим ЧС из-за паводков. Ранее в МЧС региона сообщали, что ливни, грозы, сильные дожди продолжатся в регионе до четверга.
https://ria.ru/20240723/burjatija-1961437273.html
джидинский район
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происшествия, джидинский район, закаменский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Джидинский район, Закаменский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
В Бурятии река вышла из берегов и подтопила 13 придомовых территорий
В Джидинском районе Бурятии река подтопила 13 придомовых территорий в селе Тохой