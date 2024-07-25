https://ria.ru/20240725/burjatija-1961900830.html

В Бурятии река вышла из берегов и подтопила 13 придомовых территорий

В Бурятии река вышла из берегов и подтопила 13 придомовых территорий - РИА Новости, 25.07.2024

В Бурятии река вышла из берегов и подтопила 13 придомовых территорий

Река вышла из берегов в Джидинском районе Бурятии и подтопила 13 придомовых территорий в селе Тохой, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T11:51

2024-07-25T11:51

2024-07-25T11:51

происшествия

джидинский район

закаменский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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УЛАН-УДЭ, 25 июл – РИА Новости. Река вышла из берегов в Джидинском районе Бурятии и подтопила 13 придомовых территорий в селе Тохой, сообщает пресс-служба правительства региона. "В Джидинском районе речными водами подтопило низменные участки 13 придомовых территорий в селе Тохой", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что спасатели заступили на дежурство. Из-за обильных осадков в Бурятии наблюдается подъем уровня воды в реках. В Тункинском, Окинском и Закаменском районах республики введен режим ЧС из-за паводков. Ранее в МЧС региона сообщали, что ливни, грозы, сильные дожди продолжатся в регионе до четверга.

https://ria.ru/20240723/burjatija-1961437273.html

джидинский район

закаменский район

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происшествия, джидинский район, закаменский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024