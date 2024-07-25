https://ria.ru/20240725/bolgarija-1962046086.html

В Болгарии горят склады с пиротехникой, есть пострадавшие

В Болгарии горят склады с пиротехникой, есть пострадавшие - РИА Новости, 25.07.2024

В Болгарии горят склады с пиротехникой, есть пострадавшие

Склады с пиротехническими изделиями горят в столичном регионе Болгарии, пострадали не менее двух человек, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ) со... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T21:42

2024-07-25T21:42

2024-07-25T21:42

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Склады с пиротехническими изделиями горят в столичном регионе Болгарии, пострадали не менее двух человек, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на МВД. Пожар происходит между городом Елин-Пелин и одноименным селом в Софийской области. "Горят три склада. Мы вытащили двоих пострадавших - мужчину и женщину, которые получила серьезные травмы. По неподтвержденной информации, есть еще пострадавшие. Непрерывно раздаются взрывы", - сообщил телеканалу представитель МВД Димитар Кангалджиев. На место происшествия также прибыл министр внутренних дел Калин Стоянов. Жители в районе пожара эвакуированы, движение на дорогах перекрыта. Над всей Софийской котловиной – долиной, в которой расположена столица Болгарии, клубится густой дым. Аэропорт Софии продолжает работать в штатном режиме. Болгарское национальное радио (БНР) сообщает о двух пропавших без вести людях.

https://ria.ru/20240720/podzhog-1960967679.html

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