Рейтинг@Mail.ru
Дело против Блиновской передали для направления в суд - РИА Новости, 25.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:01 25.07.2024 (обновлено: 12:10 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/blinovskaya-1961903584.html
Дело против Блиновской передали для направления в суд
Дело против Блиновской передали для направления в суд - РИА Новости, 25.07.2024
Дело против Блиновской передали для направления в суд
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении "королевы марафонов" Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов, легализации денежных... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T12:01
2024-07-25T12:10
следственный комитет россии (ск рф)
елена блиновская
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942078697_0:195:3127:1954_1920x0_80_0_0_1aa09628efc2118e6e941b125ca75d5c.jpg
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении "королевы марафонов" Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов, легализации денежных средств и неправомерном обороте средств платежей, материалы дела переданы для направления в суд, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по Москве"Вторым управлением по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) Главного следственного управления СК России по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Елены Блиновской... Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", - говорится в сообщении.По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей. Затем они легализовали часть из указанных денег – всего 716 миллионов рублей. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома их генеральных директоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег."Столичными следователями СКР проведён комплекс следственных действий, допрошено свыше 200 свидетелей, проведено более 20 обысков, где изъят значительный объем документации, получено заключение судебной экономической экспертизы. Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд. В отношении Алексея Блиновского уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с тем, что ранее он был объявлен в федеральный розыск", - уточняется в релизе.Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.Ее мужу Алексею вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Сейчас он находится в зоне СВО. МВД объявило Блиновского в розыск - по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, из-за того, что он не является к следователю и не знакомится с материалами дела.
https://ria.ru/20240725/blinovskaya-1961850170.html
https://ria.ru/20240724/blinovskaya-1961756488.html
https://ria.ru/20240628/blinovskiy-1956211588.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942078697_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_562ba76a327f671b8f59e96edb758080.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
следственный комитет россии (ск рф), елена блиновская, происшествия, россия
Следственный комитет России (СК РФ), Елена Блиновская, Происшествия, Россия
Дело против Блиновской передали для направления в суд

СК: дело против "королевы марафонов" Блиновской передали для направления в суд

© АГН "Москва" / Пелагия ТихоноваЕлена Блиновская в Московском городском суде
Елена Блиновская в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
Елена Блиновская в Московском городском суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении "королевы марафонов" Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов, легализации денежных средств и неправомерном обороте средств платежей, материалы дела переданы для направления в суд, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по Москве
"Вторым управлением по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) Главного следственного управления СК России по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Елены Блиновской... Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", - говорится в сообщении.
Елена Блиновская в зале суда. 24 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Защита Блиновской назвала сотрудников блогерши причиной проблем с налогами
Вчера, 04:16
По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей. Затем они легализовали часть из указанных денег – всего 716 миллионов рублей. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома их генеральных директоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег.
"Столичными следователями СКР проведён комплекс следственных действий, допрошено свыше 200 свидетелей, проведено более 20 обысков, где изъят значительный объем документации, получено заключение судебной экономической экспертизы. Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд. В отношении Алексея Блиновского уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с тем, что ранее он был объявлен в федеральный розыск", - уточняется в релизе.
Елена Блиновская в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Адвокат объяснила, что значит для Блиновской истечение давности по неуплате
24 июля, 16:39
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.
Ее мужу Алексею вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Сейчас он находится в зоне СВО. МВД объявило Блиновского в розыск - по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, из-за того, что он не является к следователю и не знакомится с материалами дела.
Алексей Блиновский - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Защита Блиновского попросила у СК прекратить его розыск
28 июня, 19:23
 
Следственный комитет России (СК РФ)Елена БлиновскаяПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала