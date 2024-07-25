https://ria.ru/20240725/blinovskaya-1961903584.html

Дело против Блиновской передали для направления в суд

Дело против Блиновской передали для направления в суд - РИА Новости, 25.07.2024

Дело против Блиновской передали для направления в суд

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении "королевы марафонов" Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов, легализации денежных... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T12:01

2024-07-25T12:01

2024-07-25T12:10

следственный комитет россии (ск рф)

елена блиновская

происшествия

россия

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении "королевы марафонов" Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов, легализации денежных средств и неправомерном обороте средств платежей, материалы дела переданы для направления в суд, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по Москве"Вторым управлением по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) Главного следственного управления СК России по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Елены Блиновской... Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", - говорится в сообщении.По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей. Затем они легализовали часть из указанных денег – всего 716 миллионов рублей. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома их генеральных директоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег."Столичными следователями СКР проведён комплекс следственных действий, допрошено свыше 200 свидетелей, проведено более 20 обысков, где изъят значительный объем документации, получено заключение судебной экономической экспертизы. Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд. В отношении Алексея Блиновского уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с тем, что ранее он был объявлен в федеральный розыск", - уточняется в релизе.Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.Ее мужу Алексею вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Сейчас он находится в зоне СВО. МВД объявило Блиновского в розыск - по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, из-за того, что он не является к следователю и не знакомится с материалами дела.

https://ria.ru/20240725/blinovskaya-1961850170.html

https://ria.ru/20240724/blinovskaya-1961756488.html

https://ria.ru/20240628/blinovskiy-1956211588.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

следственный комитет россии (ск рф), елена блиновская, происшествия, россия