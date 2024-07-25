https://ria.ru/20240725/blinovskaya-1961850170.html
Защита Блиновской назвала сотрудников блогерши причиной проблем с налогами
Защита Блиновской назвала сотрудников блогерши причиной проблем с налогами - РИА Новости, 25.07.2024
Защита Блиновской назвала сотрудников блогерши причиной проблем с налогами
Защита блогера Елены Блиновской настаивает на том, что её проблемы с налогами случились из-за непрофессиональной работы ответственных за эту часть бизнеса... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T04:16
2024-07-25T04:16
2024-07-25T04:16
елена блиновская
андрей плотников
московский городской суд
россия
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Защита блогера Елены Блиновской настаивает на том, что её проблемы с налогами случились из-за непрофессиональной работы ответственных за эту часть бизнеса сотрудников, которые фактически вводили её в заблуждение по вопросам налоговой оптимизации, сообщил в ходе судебного заседания её адвокат Андрей Плотников. Мосгорсуд в четверг по ходатайству следствия продлил блогеру срок ареста до 19 августа. По словам адвоката, Блиновская зарабатывала "миллиарды рублей", могла позволить себе "всё что хотелось, о чем другие могли только мечтать". "Кто бы из нас стал рисковать таким успешным положением в обществе и таким высокоприбыльным бизнесом? Правильно, никто. Елена Олеговна никогда бы не стала рисковать", - утверждает Плотников. Защита утверждает, что Блиновская "доверилась так называемым профессионалам своего дела". "Никто из нас не может быть знатоком во всех сферах деятельности, вот и Елена Олеговна, несмотря на все свои таланты и успех, не хотела занимать своё время, которая могла потратить на развитие бизнеса, на свою семью, на познание норм российского законодательства в сфере предпринимательской деятельности, на налоговое законодательство. А так нелегко даже опытному специалисту в области налогового обложения разграничить налоговую оптимизацию от дробления бизнеса", - добавил защитник. Адвокат подчеркнул, что Блиновскую её же сотрудники вводили в заблуждение, называя дробление бизнеса оптимизацией. "Должны ли быть сегодняшние предприниматели асами в юриспруденции, финансовой безопасности бизнеса, налогообложении, ведь для этого есть профессионалы, и Елена Олеговна доверилась именно профессионалам, которые находились в её команде. Ключевое слово здесь – доверилась. Как оказалось – очень зря… Она всего лишь ошиблась, доверившись людям, которые ассоциировались у неё как специалисты высшей категории. Ей всё время говорили – "Елена Олеговна – это оптимизация", - заключил Плотников. Ранее стало известно, что срок давности по обвинению Блиновской в неуплате налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 198 УК РФ) истек 15 июля. Это никак не повлияет на финансовые претензии от налоговой, однако Блиновская может быть освобождена от уголовной ответственности по этой статье. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО. Ее мужу Алексею вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Сейчас он находится в зоне СВО. МВД объявило Блиновского в розыск - по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, из-за того что он не является к следователю и не знакомится с материалами дела. Уголовное дело против него, по словам защиты, выделено в отдельное производство.
https://ria.ru/20240703/isk-1957096751.html
https://ria.ru/20240617/blinovskaya-1953468769.html
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елена блиновская, андрей плотников, московский городской суд, россия
Елена Блиновская, Андрей Плотников, Московский городской суд, Россия
Защита Блиновской назвала сотрудников блогерши причиной проблем с налогами
Адвокат Плотников: проблемы с налогами Блиновской вызваны рядом сотрудников
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Защита блогера Елены Блиновской настаивает на том, что её проблемы с налогами случились из-за непрофессиональной работы ответственных за эту часть бизнеса сотрудников, которые фактически вводили её в заблуждение по вопросам налоговой оптимизации, сообщил в ходе судебного заседания её адвокат Андрей Плотников.
Мосгорсуд
в четверг по ходатайству следствия продлил блогеру срок ареста до 19 августа.
По словам адвоката, Блиновская зарабатывала "миллиарды рублей", могла позволить себе "всё что хотелось, о чем другие могли только мечтать". "Кто бы из нас стал рисковать таким успешным положением в обществе и таким высокоприбыльным бизнесом? Правильно, никто. Елена Олеговна никогда бы не стала рисковать", - утверждает Плотников.
Защита утверждает, что Блиновская "доверилась так называемым профессионалам своего дела".
"Никто из нас не может быть знатоком во всех сферах деятельности, вот и Елена Олеговна, несмотря на все свои таланты и успех, не хотела занимать своё время, которая могла потратить на развитие бизнеса, на свою семью, на познание норм российского законодательства в сфере предпринимательской деятельности, на налоговое законодательство. А так нелегко даже опытному специалисту в области налогового обложения разграничить налоговую оптимизацию от дробления бизнеса", - добавил защитник.
Адвокат подчеркнул, что Блиновскую её же сотрудники вводили в заблуждение, называя дробление бизнеса оптимизацией. "Должны ли быть сегодняшние предприниматели асами в юриспруденции, финансовой безопасности бизнеса, налогообложении, ведь для этого есть профессионалы, и Елена Олеговна доверилась именно профессионалам, которые находились в её команде. Ключевое слово здесь – доверилась. Как оказалось – очень зря… Она всего лишь ошиблась, доверившись людям, которые ассоциировались у неё как специалисты высшей категории. Ей всё время говорили – "Елена Олеговна – это оптимизация", - заключил Плотников.
Ранее стало известно, что срок давности по обвинению Блиновской в неуплате налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 198 УК РФ
) истек 15 июля. Это никак не повлияет на финансовые претензии от налоговой, однако Блиновская может быть освобождена от уголовной ответственности по этой статье.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.
Ее мужу Алексею вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Сейчас он находится в зоне СВО. МВД объявило Блиновского в розыск - по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, из-за того что он не является к следователю и не знакомится с материалами дела. Уголовное дело против него, по словам защиты, выделено в отдельное производство.