https://ria.ru/20240725/bezopasnost-1962049639.html

В США заявили, что уважают озабоченность России по вопросам безопасности

В США заявили, что уважают озабоченность России по вопросам безопасности - РИА Новости, 25.07.2024

В США заявили, что уважают озабоченность России по вопросам безопасности

США с уважением относятся к озабоченностям России и Китая по вопросам безопасности и контроля над вооружениями, хотя и не всегда разделяют позиции этих стран,... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T22:25

2024-07-25T22:25

2024-07-25T22:35

в мире

сша

россия

китай

фонд карнеги

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ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. США с уважением относятся к озабоченностям России и Китая по вопросам безопасности и контроля над вооружениями, хотя и не всегда разделяют позиции этих стран, заявила в четверг помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт."Мы много слышим от России, да и от Китая тоже, о том, что мы без уважения относимся к их обеспокоенностям в сфере безопасности. Я не считаю, что это действительно так. Мы с уважением относимся к их обеспокоенностям, при том что не всегда можем соглашаться с тем, в какой степени несем ответственность за них", - сказала Стюарт, выступая на тематической дискуссии, организованной аналитическим Фондом Карнеги*.По словам американской чиновницы, США контактируют с Россией и Китаем "именно потому, что уважают их обеспокоенности" в сфере вооружений.* Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.

https://ria.ru/20240725/kitaj-1962041991.html

сша

россия

китай

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в мире, сша, россия, китай, фонд карнеги