Рейтинг@Mail.ru
В США заявили, что уважают озабоченность России по вопросам безопасности - РИА Новости, 25.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:25 25.07.2024 (обновлено: 22:35 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/bezopasnost-1962049639.html
В США заявили, что уважают озабоченность России по вопросам безопасности
В США заявили, что уважают озабоченность России по вопросам безопасности - РИА Новости, 25.07.2024
В США заявили, что уважают озабоченность России по вопросам безопасности
США с уважением относятся к озабоченностям России и Китая по вопросам безопасности и контроля над вооружениями, хотя и не всегда разделяют позиции этих стран,... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T22:25
2024-07-25T22:35
в мире
сша
россия
китай
фонд карнеги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_0:281:3072:2009_1920x0_80_0_0_b10969b54fc85a4eccc9baca3d923048.jpg
ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. США с уважением относятся к озабоченностям России и Китая по вопросам безопасности и контроля над вооружениями, хотя и не всегда разделяют позиции этих стран, заявила в четверг помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт."Мы много слышим от России, да и от Китая тоже, о том, что мы без уважения относимся к их обеспокоенностям в сфере безопасности. Я не считаю, что это действительно так. Мы с уважением относимся к их обеспокоенностям, при том что не всегда можем соглашаться с тем, в какой степени несем ответственность за них", - сказала Стюарт, выступая на тематической дискуссии, организованной аналитическим Фондом Карнеги*.По словам американской чиновницы, США контактируют с Россией и Китаем "именно потому, что уважают их обеспокоенности" в сфере вооружений.* Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.
https://ria.ru/20240725/kitaj-1962041991.html
сша
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1a527af07ed145ae6cba7954717596e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, китай, фонд карнеги
В мире, США, Россия, Китай, Фонд Карнеги
В США заявили, что уважают озабоченность России по вопросам безопасности

Госдеп: США уважают озабоченность России и Китая по вопросам безопасности

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. США с уважением относятся к озабоченностям России и Китая по вопросам безопасности и контроля над вооружениями, хотя и не всегда разделяют позиции этих стран, заявила в четверг помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт.
«
"Мы много слышим от России, да и от Китая тоже, о том, что мы без уважения относимся к их обеспокоенностям в сфере безопасности. Я не считаю, что это действительно так. Мы с уважением относимся к их обеспокоенностям, при том что не всегда можем соглашаться с тем, в какой степени несем ответственность за них", - сказала Стюарт, выступая на тематической дискуссии, организованной аналитическим Фондом Карнеги*.
По словам американской чиновницы, США контактируют с Россией и Китаем "именно потому, что уважают их обеспокоенности" в сфере вооружений.
* Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Китай заявил о готовности сотрудничать с Россией для обеспечения интересов
Вчера, 20:58
 
В миреСШАРоссияКитайФонд Карнеги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала