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В Бельгии задержали семь подозреваемых в подготовке теракта - РИА Новости, 25.07.2024
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13:18 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/belgija-1961932843.html
В Бельгии задержали семь подозреваемых в подготовке теракта
В Бельгии задержали семь подозреваемых в подготовке теракта - РИА Новости, 25.07.2024
В Бельгии задержали семь подозреваемых в подготовке теракта
Семь человек были задержаны в Бельгии по подозрению в причастности к террористической группировке и подготовке теракта, сообщило в четверг бельгийское издание... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T13:18
2024-07-25T13:18
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БРЮССЕЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Семь человек были задержаны в Бельгии по подозрению в причастности к террористической группировке и подготовке теракта, сообщило в четверг бельгийское издание La Libre. "Семь человек, подозреваемые в участии в деятельности террористической группировки, были задержаны", - говорится в статье. Бельгийские правоохранители провели 14 обысков в девяти городах по всей стране с целью задержания группы лиц, которых подозревают в подготовке теракта и финансировании терроризма, пишет La Libre.
https://ria.ru/20240115/belgiya-1921340216.html
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в мире, бельгия
В мире, Бельгия
В Бельгии задержали семь подозреваемых в подготовке теракта

La Libre: в Бельгии задержали семь человек по подозрению в подготовке теракта

© AP Photo / Martin MeissnerБельгийский полицейский
Бельгийский полицейский - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© AP Photo / Martin Meissner
Бельгийский полицейский. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Семь человек были задержаны в Бельгии по подозрению в причастности к террористической группировке и подготовке теракта, сообщило в четверг бельгийское издание La Libre.
"Семь человек, подозреваемые в участии в деятельности террористической группировки, были задержаны", - говорится в статье.
Бельгийские правоохранители провели 14 обысков в девяти городах по всей стране с целью задержания группы лиц, которых подозревают в подготовке теракта и финансировании терроризма, пишет La Libre.
Полицейский в центре Брюсселя - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
В Бельгии задержали подозреваемого в подготовке атаки на еврейскую общину
15 января, 02:45
 
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