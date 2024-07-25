https://ria.ru/20240725/belgija-1961932843.html
В Бельгии задержали семь подозреваемых в подготовке теракта
В Бельгии задержали семь подозреваемых в подготовке теракта - РИА Новости, 25.07.2024
В Бельгии задержали семь подозреваемых в подготовке теракта
Семь человек были задержаны в Бельгии по подозрению в причастности к террористической группировке и подготовке теракта, сообщило в четверг бельгийское издание... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T13:18
2024-07-25T13:18
2024-07-25T13:18
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бельгия
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БРЮССЕЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Семь человек были задержаны в Бельгии по подозрению в причастности к террористической группировке и подготовке теракта, сообщило в четверг бельгийское издание La Libre. "Семь человек, подозреваемые в участии в деятельности террористической группировки, были задержаны", - говорится в статье. Бельгийские правоохранители провели 14 обысков в девяти городах по всей стране с целью задержания группы лиц, которых подозревают в подготовке теракта и финансировании терроризма, пишет La Libre.
https://ria.ru/20240115/belgiya-1921340216.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бельгия
В Бельгии задержали семь подозреваемых в подготовке теракта
La Libre: в Бельгии задержали семь человек по подозрению в подготовке теракта