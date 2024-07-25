https://ria.ru/20240725/belgija-1961932843.html

В Бельгии задержали семь подозреваемых в подготовке теракта

В Бельгии задержали семь подозреваемых в подготовке теракта - РИА Новости, 25.07.2024

В Бельгии задержали семь подозреваемых в подготовке теракта

Семь человек были задержаны в Бельгии по подозрению в причастности к террористической группировке и подготовке теракта, сообщило в четверг бельгийское издание... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T13:18

2024-07-25T13:18

2024-07-25T13:18

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бельгия

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БРЮССЕЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Семь человек были задержаны в Бельгии по подозрению в причастности к террористической группировке и подготовке теракта, сообщило в четверг бельгийское издание La Libre. "Семь человек, подозреваемые в участии в деятельности террористической группировки, были задержаны", - говорится в статье. Бельгийские правоохранители провели 14 обысков в девяти городах по всей стране с целью задержания группы лиц, которых подозревают в подготовке теракта и финансировании терроризма, пишет La Libre.

https://ria.ru/20240115/belgiya-1921340216.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, бельгия