https://ria.ru/20240725/bayden-1961909160.html

Байден усилит давление на Нетаньяху, пишут СМИ

Байден усилит давление на Нетаньяху, пишут СМИ - РИА Новости, 25.07.2024

Байден усилит давление на Нетаньяху, пишут СМИ

Президент США Джо Байден усилит давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на предстоящих в четверг переговорах, чтобы достичь соглашения с... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T12:14

2024-07-25T12:14

2024-07-25T12:14

в мире

сша

израиль

джо байден

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден усилит давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на предстоящих в четверг переговорах, чтобы достичь соглашения с палестинским движением ХАМАС, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. Нетаньяху находится с визитом в Вашингтоне, в среду он выступил в конгрессе США, чем вызвал протесты антивоенных активистов у Капитолия. В четверг он встретится с Байденом, отдельно с вице-президентом США Камалой Харрис, а в пятницу - с кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом. "Освободившись от политических оков необходимости переизбираться, Байден будет стараться придать более жесткий тон переговорам с Нетаньяху, с которым он часто конфликтовал, чтобы достичь соглашения с ХАМАС", - пишет Politico со ссылкой на источники в администрации президента. Издание подчеркивает, что заключение сделки необходимо Байдену и для того, чтобы оставить после себя политическое наследие. При этом, по словам источника, сделка находится "в завершающей стадии", однако ряд серьезных препятствий к ее заключению все еще присутствует. Сообщается, что Байден настаивает не только на соглашении по прекращению огня. Также президент США планирует обсудить крупномасштабные бомбардировки, проводимые Израилем в секторе Газа, и ответ правительства Нетаньяху на нападения правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов). Серьезное недовольство в Белом доме, как сообщают источники, вызвали планы Нетаньяху по проведению переговоров с Трампом. В июле Израиль и ХАМАС через посредников возобновили переговоры о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Переговорный процесс находился в тупике более месяца с момента, когда президент США Джо Байден от имени Израиля озвучил новый план по урегулированию конфликта в палестинском анклаве. В Дохе и Каире в последние две недели состоялось несколько встреч с участием делегаций из Израиля и стран-посредников, но о конкретном прогрессе никто не заявлял. Американское издание Politico сообщало, что на последний раунд переговоров израильская делегация не приехала. Израильское правительство продолжает настаивать, что только военное давление способно заставить ХАМАС согласиться на более выгодные условия сделки и освободить максимальное число заложников на первом этапе. По израильским официальным данным, в палестинском анклаве до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых более 40 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 135 человек, эта цифра включает в себя погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.

https://ria.ru/20240724/netanjahu-1961830952.html

https://ria.ru/20240725/antisemitizm-1961841876.html

https://ria.ru/20240723/kharris-1961522358.html

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в мире, сша, израиль, джо байден, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году