https://ria.ru/20240725/bayden-1961848443.html

Пресс-секретарь Белого дома устроила перепалку из-за Байдена

Пресс-секретарь Белого дома устроила перепалку из-за Байдена - РИА Новости, 25.07.2024

Пресс-секретарь Белого дома устроила перепалку из-за Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга поспорила с журналистом Питером Дуси о состоянии президента Джо Байдена и возможном "сокрытии"... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T03:09

2024-07-25T03:09

2024-07-25T03:27

в мире

джо байден

карин жан-пьер

камала харрис

президентские выборы в сша

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга поспорила с журналистом Питером Дуси о состоянии президента Джо Байдена и возможном "сокрытии" информации о его здоровье, сообщил телеканал Fox News.Дуси, старший корреспондент Fox в Белом доме, начал расспрашивать Жан-Пьер о когнитивных возможностях Байдена после его выхода из предвыборной гонки, задав вопрос, кто приказал чиновникам в администрации "покрывать" главу государства с его ухудшающимся здоровьем.После этого пресс-секретарь заметила, что этот нарратив нравится критикам Байдена, однако Дуси прервал ее, продолжив задавать вопросы."Во-первых, никакого покрывательства не было. Я хочу внести ясность по этому поводу. Я знаю, что это тот нарратив, который вы все (распространяете — Прим. Ред.)", — заявила она.Журналист вновь перебил ее, напомнив, что обозревает деятельность Байдена пять лет. Несколько раз прервав друг друга, Жан-Пьер и Дуси продолжили "напряженную беседу", пресс-секретарь предложила послушать предстоящее "мощное и важное" послание Байдена по поводу его выхода из гонки.В конце разговора корреспондент задал Жан-Пьер ироничный вопрос о том, может ли она назвать имена демократов, которые удивили ее тем, что "нанесли удар президенту Байдену в спину"."Мне больше нечего сказать", — кратко ответила пресс-секретарь.В воскресенье Байден объявил, что не будет бороться за переизбрание от Демпартии, но намерен выполнять обязанности до конца срока. Он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис на ноябрьских выборах. При этом ранее глава Белого дома отвергал все претензии из-за возраста и здоровья и говорил, что выйдет из гонки, только если к этому его призовет "Господь Всемогущий".

https://ria.ru/20240724/mask-1961720664.html

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в мире, джо байден, карин жан-пьер, камала харрис, президентские выборы в сша, сша