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Пресс-секретарь Белого дома устроила перепалку из-за Байдена - РИА Новости, 25.07.2024
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03:09 25.07.2024 (обновлено: 03:27 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/bayden-1961848443.html
Пресс-секретарь Белого дома устроила перепалку из-за Байдена
Пресс-секретарь Белого дома устроила перепалку из-за Байдена - РИА Новости, 25.07.2024
Пресс-секретарь Белого дома устроила перепалку из-за Байдена
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга поспорила с журналистом Питером Дуси о состоянии президента Джо Байдена и возможном "сокрытии"... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T03:09
2024-07-25T03:27
в мире
джо байден
карин жан-пьер
камала харрис
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга поспорила с журналистом Питером Дуси о состоянии президента Джо Байдена и возможном "сокрытии" информации о его здоровье, сообщил телеканал Fox News.Дуси, старший корреспондент Fox в Белом доме, начал расспрашивать Жан-Пьер о когнитивных возможностях Байдена после его выхода из предвыборной гонки, задав вопрос, кто приказал чиновникам в администрации "покрывать" главу государства с его ухудшающимся здоровьем.После этого пресс-секретарь заметила, что этот нарратив нравится критикам Байдена, однако Дуси прервал ее, продолжив задавать вопросы."Во-первых, никакого покрывательства не было. Я хочу внести ясность по этому поводу. Я знаю, что это тот нарратив, который вы все (распространяете — Прим. Ред.)", — заявила она.Журналист вновь перебил ее, напомнив, что обозревает деятельность Байдена пять лет. Несколько раз прервав друг друга, Жан-Пьер и Дуси продолжили "напряженную беседу", пресс-секретарь предложила послушать предстоящее "мощное и важное" послание Байдена по поводу его выхода из гонки.В конце разговора корреспондент задал Жан-Пьер ироничный вопрос о том, может ли она назвать имена демократов, которые удивили ее тем, что "нанесли удар президенту Байдену в спину"."Мне больше нечего сказать", — кратко ответила пресс-секретарь.В воскресенье Байден объявил, что не будет бороться за переизбрание от Демпартии, но намерен выполнять обязанности до конца срока. Он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис на ноябрьских выборах. При этом ранее глава Белого дома отвергал все претензии из-за возраста и здоровья и говорил, что выйдет из гонки, только если к этому его призовет "Господь Всемогущий".
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в мире, джо байден, карин жан-пьер, камала харрис, президентские выборы в сша, сша
В мире, Джо Байден, Карин Жан-Пьер, Камала Харрис, Президентские выборы в США, США
Пресс-секретарь Белого дома устроила перепалку из-за Байдена

Пресс-секретарь Белого дома поспорила с журналистом из-за здоровья Байдена

© AP Photo / Evan VucciПресс-секретарь Белого дома США Карин Жан-Пьер
Пресс-секретарь Белого дома США Карин Жан-Пьер - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Пресс-секретарь Белого дома США Карин Жан-Пьер. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга поспорила с журналистом Питером Дуси о состоянии президента Джо Байдена и возможном "сокрытии" информации о его здоровье, сообщил телеканал Fox News.
Дуси, старший корреспондент Fox в Белом доме, начал расспрашивать Жан-Пьер о когнитивных возможностях Байдена после его выхода из предвыборной гонки, задав вопрос, кто приказал чиновникам в администрации "покрывать" главу государства с его ухудшающимся здоровьем.
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После этого пресс-секретарь заметила, что этот нарратив нравится критикам Байдена, однако Дуси прервал ее, продолжив задавать вопросы.
"Во-первых, никакого покрывательства не было. Я хочу внести ясность по этому поводу. Я знаю, что это тот нарратив, который вы все (распространяете — Прим. Ред.)", — заявила она.
Журналист вновь перебил ее, напомнив, что обозревает деятельность Байдена пять лет. Несколько раз прервав друг друга, Жан-Пьер и Дуси продолжили "напряженную беседу", пресс-секретарь предложила послушать предстоящее "мощное и важное" послание Байдена по поводу его выхода из гонки.
В конце разговора корреспондент задал Жан-Пьер ироничный вопрос о том, может ли она назвать имена демократов, которые удивили ее тем, что "нанесли удар президенту Байдену в спину".
"Мне больше нечего сказать", — кратко ответила пресс-секретарь.
В воскресенье Байден объявил, что не будет бороться за переизбрание от Демпартии, но намерен выполнять обязанности до конца срока. Он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис на ноябрьских выборах. При этом ранее глава Белого дома отвергал все претензии из-за возраста и здоровья и говорил, что выйдет из гонки, только если к этому его призовет "Господь Всемогущий".
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В миреДжо БайденКарин Жан-ПьерКамала ХаррисПрезидентские выборы в СШАСША
 
 
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