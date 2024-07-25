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Стало известно, что заявит Байден в обращении к нации
Стало известно, что заявит Байден в обращении к нации - РИА Новости, 25.07.2024
Стало известно, что заявит Байден в обращении к нации
Президент США Джо Байден в ходе обращения к нации заявит, что передает эстафету "новому поколению", поэтому не станет бороться за пост. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T02:29
2024-07-25T02:29
2024-07-25T02:42
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ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе обращения к нации заявит, что передает эстафету "новому поколению", поэтому не станет бороться за пост."Я решил, что лучший путь вперед - это передать эстафетную палочку новому поколению", - говорится в речи Байдена, выдержки из которой приводит Белый дом.Американский лидер заявит, что намерен доработать свой срок, на чем и "будет сфокусирован следующие шесть месяцев".Ранее президент США отвергал все призывы выйти из гонки, заявляя, что сделает это только если к отказу от участия в выборах его призовет "Господь Всемогущий". Однако в минувшее воскресенье он объявил об отказе от борьбы и поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис, которая, вероятно, получит номинацию от демократической партии.
https://ria.ru/20240725/obama-1961846769.html
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джо байден, сша, камала харрис, выборы президента сша — 2024, в мире
Джо Байден, США, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024, В мире
Стало известно, что заявит Байден в обращении к нации
Байден в обращении к нации заявит, что решил передать эстафету новому поколению