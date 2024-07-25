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Израиль призвали не причислять БАПОР к террористическим организациям

Израиль призвали не причислять БАПОР к террористическим организациям - РИА Новости, 25.07.2024

Израиль призвали не причислять БАПОР к террористическим организациям

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступил с призывом к израильским властям не причислять Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T22:20

2024-07-25T22:20

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БРЮССЕЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступил с призывом к израильским властям не причислять Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) к террористическим организациям. "Объявление БАПОР вне закона и обозначение его террористической организацией, которым оно не является, равносильно удару по региональной стабильности и человеческому достоинству всех тех, кто получает пользу от работы агентства ООН. Мы присоединяемся к многочисленным партнерам в призыве к правительству Израиля прекратить эту бессмыслицу", - написал Боррель в соцсети X. В понедельник кнессет (парламент) Израиля проголосовал в первом чтении за принятие законопроекта о разрыве отношений Израиля с Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и объявлении его террористической организацией. Законопроект направлен для обсуждения в комиссию Кнессета по иностранным делам и обороне, после чего должен пройти второе и третье чтение. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 39 тысяч, пострадали более 89,8 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240725/nato-1961926134.html

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