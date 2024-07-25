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Израиль призвали не причислять БАПОР к террористическим организациям - РИА Новости, 25.07.2024
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22:20 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/bapor-1962048837.html
Израиль призвали не причислять БАПОР к террористическим организациям
Израиль призвали не причислять БАПОР к террористическим организациям - РИА Новости, 25.07.2024
Израиль призвали не причислять БАПОР к террористическим организациям
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступил с призывом к израильским властям не причислять Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T22:20
2024-07-25T22:20
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БРЮССЕЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступил с призывом к израильским властям не причислять Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) к террористическим организациям. "Объявление БАПОР вне закона и обозначение его террористической организацией, которым оно не является, равносильно удару по региональной стабильности и человеческому достоинству всех тех, кто получает пользу от работы агентства ООН. Мы присоединяемся к многочисленным партнерам в призыве к правительству Израиля прекратить эту бессмыслицу", - написал Боррель в соцсети X. В понедельник кнессет (парламент) Израиля проголосовал в первом чтении за принятие законопроекта о разрыве отношений Израиля с Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и объявлении его террористической организацией. Законопроект направлен для обсуждения в комиссию Кнессета по иностранным делам и обороне, после чего должен пройти второе и третье чтение. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 39 тысяч, пострадали более 89,8 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240725/nato-1961926134.html
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в мире, израиль, россия, москва, жозеп боррель, оон, бапор, кнессет израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Москва, Жозеп Боррель, ООН, БАПОР, Кнессет Израиля, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль призвали не причислять БАПОР к террористическим организациям

Боррель призвал Израиль не причислять БАПОР к террористическим организациям

© AP Photo / Oded BaliltyИерусалим
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© AP Photo / Oded Balilty
Иерусалим. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступил с призывом к израильским властям не причислять Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) к террористическим организациям.
«
"Объявление БАПОР вне закона и обозначение его террористической организацией, которым оно не является, равносильно удару по региональной стабильности и человеческому достоинству всех тех, кто получает пользу от работы агентства ООН. Мы присоединяемся к многочисленным партнерам в призыве к правительству Израиля прекратить эту бессмыслицу", - написал Боррель в соцсети X.
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Вчера, 12:52
В понедельник кнессет (парламент) Израиля проголосовал в первом чтении за принятие законопроекта о разрыве отношений Израиля с Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и объявлении его террористической организацией. Законопроект направлен для обсуждения в комиссию Кнессета по иностранным делам и обороне, после чего должен пройти второе и третье чтение.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 39 тысяч, пострадали более 89,8 тысячи человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне. 24 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Нетаньяху пригрозил последствиями, если Израилю не дадут защищаться
24 июля, 22:28
 
В миреИзраильРоссияМоскваЖозеп БоррельООНБАПОРКнессет ИзраиляОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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