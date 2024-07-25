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Банки обязали приостанавливать подозрительные денежные операции на два дня - РИА Новости, 25.07.2024
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00:23 25.07.2024 (обновлено: 00:37 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/banki-1961841457.html
Банки обязали приостанавливать подозрительные денежные операции на два дня
Банки обязали приостанавливать подозрительные денежные операции на два дня - РИА Новости, 25.07.2024
Банки обязали приостанавливать подозрительные денежные операции на два дня
Банки в РФ теперь должны проверять все денежные переводы физлиц и приостанавливать подозрительные переводы на два дня, а также возмещать клиенту в течение 30... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T00:23
2024-07-25T00:37
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Банки в РФ теперь должны проверять все денежные переводы физлиц и приостанавливать подозрительные переводы на два дня, а также возмещать клиенту в течение 30 календарных дней сумму, переведенную без его согласия на счета злоумышленников, находящиеся в базе ЦБ РФ, соответствующие изменения в закон о национальной платежной системе вступают в силу 25 июля. Также с этого дня начнет действовать и приказ ЦБ, увеличивший число признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов, с трех до шести. При выявлении банком операции, соответствующей хотя бы одному из этих признаков, он должен на два дня приостановить перевод денег или отказать клиенту в совершении операции с использованием платежных карт, переводов электронных денежных средств или переводов с использованием сервиса быстрых платежей (СБП). При этом, согласно закону, банк должен незамедлительно уведомить клиента о приостановлении операции, дать рекомендации по снижению рисков повторного осуществления такого перевода, а также о возможности подтвердить перевод "не позднее одного дня, следующего за днем приостановления," или совершить повторную операцию на те же реквизиты и сумму. В случае, если после двухдневного периода охлаждения клиент подтвердил распоряжение или совершил повторную операцию по переводу денег на те же реквизиты и ту же сумму, то банк обязан незамедлительно "принять к исполнению подтвержденное распоряжение клиента или совершить повторную операцию" при отсутствии иных установленных законодательством ограничений. Как ранее пояснил ЦБ, "если спустя два дня клиент все-таки решит сделать перевод на этот же подозрительный счет, то банк обязан незамедлительно исполнить такое поручение и финансовую ответственность за это нести не будет". При этом если банк в нарушение установленных законом требований осуществит перевод средств на счет, который содержится в базе данных ЦБ о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента, и соответствующий признакам мошеннических операций, то будет обязан возместить эти средства в полном объеме "в течение 30 дней, следующих за днем получения соответствующего заявления клиента-физического лица", следует из закона. Кроме того, закон обязывает банки отключать дистанционное обслуживание мошенника в случае, если имеется информация от МВД о совершенных им противоправных действиях.
https://ria.ru/20240723/banki-1961354113.html
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
Банки обязали приостанавливать подозрительные денежные операции на два дня

Банки с 25 июля обязали замораживать подозрительные денежные операции на два дня

© iStock.com / VioletaStoimenovaДевушка оформляет микрозайм в банке
Девушка оформляет микрозайм в банке - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© iStock.com / VioletaStoimenova
Девушка оформляет микрозайм в банке . Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Банки в РФ теперь должны проверять все денежные переводы физлиц и приостанавливать подозрительные переводы на два дня, а также возмещать клиенту в течение 30 календарных дней сумму, переведенную без его согласия на счета злоумышленников, находящиеся в базе ЦБ РФ, соответствующие изменения в закон о национальной платежной системе вступают в силу 25 июля.
Также с этого дня начнет действовать и приказ ЦБ, увеличивший число признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов, с трех до шести.
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При выявлении банком операции, соответствующей хотя бы одному из этих признаков, он должен на два дня приостановить перевод денег или отказать клиенту в совершении операции с использованием платежных карт, переводов электронных денежных средств или переводов с использованием сервиса быстрых платежей (СБП).
При этом, согласно закону, банк должен незамедлительно уведомить клиента о приостановлении операции, дать рекомендации по снижению рисков повторного осуществления такого перевода, а также о возможности подтвердить перевод "не позднее одного дня, следующего за днем приостановления," или совершить повторную операцию на те же реквизиты и сумму.
В случае, если после двухдневного периода охлаждения клиент подтвердил распоряжение или совершил повторную операцию по переводу денег на те же реквизиты и ту же сумму, то банк обязан незамедлительно "принять к исполнению подтвержденное распоряжение клиента или совершить повторную операцию" при отсутствии иных установленных законодательством ограничений.
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Как ранее пояснил ЦБ, "если спустя два дня клиент все-таки решит сделать перевод на этот же подозрительный счет, то банк обязан незамедлительно исполнить такое поручение и финансовую ответственность за это нести не будет".
При этом если банк в нарушение установленных законом требований осуществит перевод средств на счет, который содержится в базе данных ЦБ о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента, и соответствующий признакам мошеннических операций, то будет обязан возместить эти средства в полном объеме "в течение 30 дней, следующих за днем получения соответствующего заявления клиента-физического лица", следует из закона.
Кроме того, закон обязывает банки отключать дистанционное обслуживание мошенника в случае, если имеется информация от МВД о совершенных им противоправных действиях.
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