https://ria.ru/20240725/artilleriya-1961852299.html

В Харьковской области уничтожили "опорники", склад и живую силу ВСУ

В Харьковской области уничтожили "опорники", склад и живую силу ВСУ - РИА Новости, 25.07.2024

В Харьковской области уничтожили "опорники", склад и живую силу ВСУ

Артиллеристы группировки войск "Север" уничтожили опорные пункты, склад боеприпасов и живую силу ВСУ в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T05:24

2024-07-25T05:24

2024-07-25T05:24

специальная военная операция на украине

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 25 июл - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Север" уничтожили опорные пункты, склад боеприпасов и живую силу ВСУ в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты САУ "Акация" группировки войск "Север" при выполнении огневых задач уничтожили опорные пункты, склад боеприпасов и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - рассказали в оборонном ведомстве. Уточняется, что артиллеристы группировки круглосуточно ведут огонь по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям и пехоте ВСУ, а также оказывают поддержку российской пехоте. "Сейчас это временная огневая позиция. Мы их очень часто меняем, чтобы не было контрбатарейной борьбы как раз. Если даже засекают, быстро собирается экипаж и уводит машину. Либо по определенному количеству снарядов отрабатываем по цели и уходим", - рассказал командир взвода с позывным "Волк". Сообщается, что после боевой работы расчет уходит в укрытие, чтобы не привлекать внимание к артустановке.

https://ria.ru/20240725/ka-52-1961851898.html

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харьковская область, россия, вооруженные силы украины, в мире