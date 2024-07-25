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В Харьковской области уничтожили "опорники", склад и живую силу ВСУ - РИА Новости, 25.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:24 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/artilleriya-1961852299.html
В Харьковской области уничтожили "опорники", склад и живую силу ВСУ
В Харьковской области уничтожили "опорники", склад и живую силу ВСУ - РИА Новости, 25.07.2024
В Харьковской области уничтожили "опорники", склад и живую силу ВСУ
Артиллеристы группировки войск "Север" уничтожили опорные пункты, склад боеприпасов и живую силу ВСУ в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T05:24
2024-07-25T05:24
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
в мире
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 25 июл - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Север" уничтожили опорные пункты, склад боеприпасов и живую силу ВСУ в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты САУ "Акация" группировки войск "Север" при выполнении огневых задач уничтожили опорные пункты, склад боеприпасов и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - рассказали в оборонном ведомстве. Уточняется, что артиллеристы группировки круглосуточно ведут огонь по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям и пехоте ВСУ, а также оказывают поддержку российской пехоте. "Сейчас это временная огневая позиция. Мы их очень часто меняем, чтобы не было контрбатарейной борьбы как раз. Если даже засекают, быстро собирается экипаж и уводит машину. Либо по определенному количеству снарядов отрабатываем по цели и уходим", - рассказал командир взвода с позывным "Волк". Сообщается, что после боевой работы расчет уходит в укрытие, чтобы не привлекать внимание к артустановке.
https://ria.ru/20240725/ka-52-1961851898.html
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харьковская область, россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
В Харьковской области уничтожили "опорники", склад и живую силу ВСУ

Артиллерия уничтожила "опорники", склад и живую силу ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Акация" Южной группировки войск
Боевая работа САУ Акация Южной группировки войск - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости
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Боевая работа САУ "Акация" Южной группировки войск. Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 25 июл - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Север" уничтожили опорные пункты, склад боеприпасов и живую силу ВСУ в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Расчеты САУ "Акация" группировки войск "Север" при выполнении огневых задач уничтожили опорные пункты, склад боеприпасов и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - рассказали в оборонном ведомстве.
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Уточняется, что артиллеристы группировки круглосуточно ведут огонь по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям и пехоте ВСУ, а также оказывают поддержку российской пехоте.
"Сейчас это временная огневая позиция. Мы их очень часто меняем, чтобы не было контрбатарейной борьбы как раз. Если даже засекают, быстро собирается экипаж и уводит машину. Либо по определенному количеству снарядов отрабатываем по цели и уходим", - рассказал командир взвода с позывным "Волк".
Сообщается, что после боевой работы расчет уходит в укрытие, чтобы не привлекать внимание к артустановке.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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