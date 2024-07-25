Эксперт оценил шансы на успех плана Нетаньяху создать антииранский альянс
Эксперт Модаббер: план Нетаньяху по созданию антииранского альянса не реализуют
© AP Photo / Abir SultanБиньямин Нетаньяху и Йоав Галант
© AP Photo / Abir Sultan
Биньямин Нетаньяху и Йоав Галант. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 25 июл – РИА Новости. Израиль беспокоит нормализация отношений Ирана со странами Персидского залива, поэтому он предлагает США создание антииранского альянса, намереваясь вернуть напряженность в регион, однако его планам не суждено сбыться, заявил РИА Новости иранский аналитик в области экономики и политики Рухолла Модаббер.
Ранее в среду израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль предлагает США создать на Ближнем Востоке новый альянс, аналогичный НАТО, который будет направлен против "угрозы" со стороны Ирана. Как отметил политик, любая страна региона, которая нормализует отношения с Израилем, должна получить приглашение вступить в этот альянс.
"Этот план Нетаньяху ни в коей мере не будет реализован в регионе Ближнего Востока... Цель Израиля и Нетаньяху при вынесении на обсуждение этих вопросов - вернуть напряженность в регион Персидского залива и Ближнего Востока", - сказал Модаббер.
Он подчеркнул, что весь проект предложенного Нетаньяху альянса с самого начала является "рекламным и лживым", однако не следует забывать, что "Израиль намеревается реализовать действенные угрозы против Ирана". Тем не менее, отметил эксперт, Израиль будет угрожать в одиночестве - поддержат его, как и прежде, лишь США и Великобритания: Тель-Авив беспокоит нормализация и возрастающее укрепление отношений Тегерана со странами Персидского залива, однако отношения Ирана со этими странами ничуть не ухудшатся.
Модаббер напомнил, что премьер Израиля не впервые выдвигает предложение подобного рода, при этом арабские страны уже отвечали ему решительным отказом. По словам эксперта, Нетаньяху предложил создание подобного альянса из-за своего гнева на провал операции в секторе Газа, ставшей "очевидным доказательством преступлений против человечности", а также как угрозу. Иран, продолжает аналитик, всегда решительно отвечал Израилю, "создание же напряженности, провокации и угроза иранским интересам со стороны Израиля повлекут за собой жесткий прямой ответ Ирана".