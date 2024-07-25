Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил шансы на успех плана Нетаньяху создать антииранский альянс - РИА Новости, 25.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:33 25.07.2024 (обновлено: 00:40 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/alyans-1961842157.html
Эксперт оценил шансы на успех плана Нетаньяху создать антииранский альянс
Эксперт оценил шансы на успех плана Нетаньяху создать антииранский альянс - РИА Новости, 25.07.2024
Эксперт оценил шансы на успех плана Нетаньяху создать антииранский альянс
Израиль беспокоит нормализация отношений Ирана со странами Персидского залива, поэтому он предлагает США создание антииранского альянса, намереваясь вернуть... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T00:33
2024-07-25T00:40
израиль
иран
персидский залив
биньямин нетаньяху
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947240463_0:179:3072:1907_1920x0_80_0_0_ebbe70c443f06d6487ffa354e0188d44.jpg
ТЕГЕРАН, 25 июл – РИА Новости. Израиль беспокоит нормализация отношений Ирана со странами Персидского залива, поэтому он предлагает США создание антииранского альянса, намереваясь вернуть напряженность в регион, однако его планам не суждено сбыться, заявил РИА Новости иранский аналитик в области экономики и политики Рухолла Модаббер. Ранее в среду израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль предлагает США создать на Ближнем Востоке новый альянс, аналогичный НАТО, который будет направлен против "угрозы" со стороны Ирана. Как отметил политик, любая страна региона, которая нормализует отношения с Израилем, должна получить приглашение вступить в этот альянс. "Этот план Нетаньяху ни в коей мере не будет реализован в регионе Ближнего Востока... Цель Израиля и Нетаньяху при вынесении на обсуждение этих вопросов - вернуть напряженность в регион Персидского залива и Ближнего Востока", - сказал Модаббер. Он подчеркнул, что весь проект предложенного Нетаньяху альянса с самого начала является "рекламным и лживым", однако не следует забывать, что "Израиль намеревается реализовать действенные угрозы против Ирана". Тем не менее, отметил эксперт, Израиль будет угрожать в одиночестве - поддержат его, как и прежде, лишь США и Великобритания: Тель-Авив беспокоит нормализация и возрастающее укрепление отношений Тегерана со странами Персидского залива, однако отношения Ирана со этими странами ничуть не ухудшатся. Модаббер напомнил, что премьер Израиля не впервые выдвигает предложение подобного рода, при этом арабские страны уже отвечали ему решительным отказом. По словам эксперта, Нетаньяху предложил создание подобного альянса из-за своего гнева на провал операции в секторе Газа, ставшей "очевидным доказательством преступлений против человечности", а также как угрозу. Иран, продолжает аналитик, всегда решительно отвечал Израилю, "создание же напряженности, провокации и угроза иранским интересам со стороны Израиля повлекут за собой жесткий прямой ответ Ирана".
https://ria.ru/20240717/iran-1960146722.html
https://ria.ru/20240724/netanjahu-1961830952.html
израиль
иран
персидский залив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947240463_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_1a92bed14122d5dc8776135ce63312bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, иран, персидский залив, биньямин нетаньяху, нато, в мире
Израиль, Иран, Персидский залив, Биньямин Нетаньяху, НАТО, В мире
Эксперт оценил шансы на успех плана Нетаньяху создать антииранский альянс

Эксперт Модаббер: план Нетаньяху по созданию антииранского альянса не реализуют

© AP Photo / Abir SultanБиньямин Нетаньяху и Йоав Галант
Биньямин Нетаньяху и Йоав Галант - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© AP Photo / Abir Sultan
Биньямин Нетаньяху и Йоав Галант. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 25 июл – РИА Новости. Израиль беспокоит нормализация отношений Ирана со странами Персидского залива, поэтому он предлагает США создание антииранского альянса, намереваясь вернуть напряженность в регион, однако его планам не суждено сбыться, заявил РИА Новости иранский аналитик в области экономики и политики Рухолла Модаббер.
Ранее в среду израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль предлагает США создать на Ближнем Востоке новый альянс, аналогичный НАТО, который будет направлен против "угрозы" со стороны Ирана. Как отметил политик, любая страна региона, которая нормализует отношения с Израилем, должна получить приглашение вступить в этот альянс.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
МИД Ирана назвал главное условие для изменения отношений с США
17 июля, 01:55
"Этот план Нетаньяху ни в коей мере не будет реализован в регионе Ближнего Востока... Цель Израиля и Нетаньяху при вынесении на обсуждение этих вопросов - вернуть напряженность в регион Персидского залива и Ближнего Востока", - сказал Модаббер.
Он подчеркнул, что весь проект предложенного Нетаньяху альянса с самого начала является "рекламным и лживым", однако не следует забывать, что "Израиль намеревается реализовать действенные угрозы против Ирана". Тем не менее, отметил эксперт, Израиль будет угрожать в одиночестве - поддержат его, как и прежде, лишь США и Великобритания: Тель-Авив беспокоит нормализация и возрастающее укрепление отношений Тегерана со странами Персидского залива, однако отношения Ирана со этими странами ничуть не ухудшатся.
Модаббер напомнил, что премьер Израиля не впервые выдвигает предложение подобного рода, при этом арабские страны уже отвечали ему решительным отказом. По словам эксперта, Нетаньяху предложил создание подобного альянса из-за своего гнева на провал операции в секторе Газа, ставшей "очевидным доказательством преступлений против человечности", а также как угрозу. Иран, продолжает аналитик, всегда решительно отвечал Израилю, "создание же напряженности, провокации и угроза иранским интересам со стороны Израиля повлекут за собой жесткий прямой ответ Ирана".
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Нетаньяху пригрозил последствиями, если Израилю не дадут защищаться
Вчера, 22:28
 
ИзраильИранПерсидский заливБиньямин НетаньяхуНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала