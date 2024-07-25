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Страны G7 еще не приняли решение по замороженным активам России - РИА Новости, 25.07.2024
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03:25 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/aktivy-1961848958.html
Страны G7 еще не приняли решение по замороженным активам России
Страны G7 еще не приняли решение по замороженным активам России - РИА Новости, 25.07.2024
Страны G7 еще не приняли решение по замороженным активам России
Страны G7 пока не приняли решение об использовании замороженных российских активов, заявил глава министерства финансов Японии Сюнъити Судзуки. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T03:25
2024-07-25T03:25
россия
украина
бразилия
сюнъити судзуки
сергей лавров
g7
евросоюз
министерство финансов японии
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ТОКИО, 25 июл – РИА Новости. Страны G7 пока не приняли решение об использовании замороженных российских активов, заявил глава министерства финансов Японии Сюнъити Судзуки. Японский министр принял участие во встрече глав минфинов стран G7 в Бразилии. "В этот раз решения нет. Дискуссия продолжается", - сказал Судзуки после встречи, его слова приводит агентство Киодо. В июне страны G7 в заявлении по итогам саммита в Италии официально подтвердили намерение предоставить Украине к концу года кредиты на сумму порядка 50 миллиардов долларов, которые будут погашаться из доходов от российских замороженных активов. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20240723/rossija-1961429184.html
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россия, украина, бразилия, сюнъити судзуки, сергей лавров, g7, евросоюз, министерство финансов японии, санкции в отношении россии
Россия, Украина, Бразилия, Сюнъити Судзуки, Сергей Лавров, G7, Евросоюз, Министерство финансов Японии, Санкции в отношении России
Страны G7 еще не приняли решение по замороженным активам России

Минфин Японии: G7 пока не приняла решение по использованию активов России

© AP Photo / Eugene HoshikoФлаги стран — участниц объединения "Большая семерка"
Флаги стран — участниц объединения Большая семерка - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаги стран — участниц объединения "Большая семерка". Архивное фото
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ТОКИО, 25 июл – РИА Новости. Страны G7 пока не приняли решение об использовании замороженных российских активов, заявил глава министерства финансов Японии Сюнъити Судзуки.
Японский министр принял участие во встрече глав минфинов стран G7 в Бразилии.
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"В этот раз решения нет. Дискуссия продолжается", - сказал Судзуки после встречи, его слова приводит агентство Киодо.
В июне страны G7 в заявлении по итогам саммита в Италии официально подтвердили намерение предоставить Украине к концу года кредиты на сумму порядка 50 миллиардов долларов, которые будут погашаться из доходов от российских замороженных активов.
После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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РоссияУкраинаБразилияСюнъити СудзукиСергей ЛавровG7ЕвросоюзМинистерство финансов ЯпонииСанкции в отношении России
 
 
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