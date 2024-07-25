https://ria.ru/20240725/afrika-1961957698.html

МИД России: африканцы меняют настрой на развитие отношений с Западом

МИД России: африканцы меняют настрой на развитие отношений с Западом - РИА Новости, 25.07.2024

МИД России: африканцы меняют настрой на развитие отношений с Западом

Настрой стран Африки на выстраивание отношений не только с Россией, но и с Западом существенно меняется, заявил посол по особым поручениям МИД РФ и руководитель РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T15:07

2024-07-25T15:07

2024-07-25T15:08

африка

россия

олег озеров

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Настрой стран Африки на выстраивание отношений не только с Россией, но и с Западом существенно меняется, заявил посол по особым поручениям МИД РФ и руководитель секретариата Форума партнерства "Россия - Африка" Олег Озеров. "Существенно меняется настрой африканцев не только в отношении России, но и в отношении вообще выстраивания в целом международных отношений с Западом... Начинает Африка говорить своим голосом, отказывается от "империалистических" языков, таких, как английский и французский, начался колоссальный, может быть, даже недооценённый нами процесс национального и цивилизационного возрождения африканского континента", - сказал Озеров в ходе стратегической сессии по законодательной поддержке экономического сотрудничества со странами Африки в сфере энергетики.

https://ria.ru/20240725/afrika-1961948816.html

африка

россия

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Наталья Макарова

африка, россия, олег озеров