https://ria.ru/20240725/afrika-1961957698.html
МИД России: африканцы меняют настрой на развитие отношений с Западом
МИД России: африканцы меняют настрой на развитие отношений с Западом - РИА Новости, 25.07.2024
МИД России: африканцы меняют настрой на развитие отношений с Западом
Настрой стран Африки на выстраивание отношений не только с Россией, но и с Западом существенно меняется, заявил посол по особым поручениям МИД РФ и руководитель РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T15:07
2024-07-25T15:07
2024-07-25T15:08
африка
россия
олег озеров
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Настрой стран Африки на выстраивание отношений не только с Россией, но и с Западом существенно меняется, заявил посол по особым поручениям МИД РФ и руководитель секретариата Форума партнерства "Россия - Африка" Олег Озеров. "Существенно меняется настрой африканцев не только в отношении России, но и в отношении вообще выстраивания в целом международных отношений с Западом... Начинает Африка говорить своим голосом, отказывается от "империалистических" языков, таких, как английский и французский, начался колоссальный, может быть, даже недооценённый нами процесс национального и цивилизационного возрождения африканского континента", - сказал Озеров в ходе стратегической сессии по законодательной поддержке экономического сотрудничества со странами Африки в сфере энергетики.
https://ria.ru/20240725/afrika-1961948816.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
африка, россия, олег озеров
Африка, Россия, Олег Озеров
МИД России: африканцы меняют настрой на развитие отношений с Западом
МИД России: настрой стран Африки на выстраивание отношений с Западом меняется