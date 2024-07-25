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МИД России: африканцы меняют настрой на развитие отношений с Западом - РИА Новости, 25.07.2024
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15:07 25.07.2024 (обновлено: 15:08 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/afrika-1961957698.html
МИД России: африканцы меняют настрой на развитие отношений с Западом
МИД России: африканцы меняют настрой на развитие отношений с Западом - РИА Новости, 25.07.2024
МИД России: африканцы меняют настрой на развитие отношений с Западом
Настрой стран Африки на выстраивание отношений не только с Россией, но и с Западом существенно меняется, заявил посол по особым поручениям МИД РФ и руководитель РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T15:07
2024-07-25T15:08
африка
россия
олег озеров
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Настрой стран Африки на выстраивание отношений не только с Россией, но и с Западом существенно меняется, заявил посол по особым поручениям МИД РФ и руководитель секретариата Форума партнерства "Россия - Африка" Олег Озеров. "Существенно меняется настрой африканцев не только в отношении России, но и в отношении вообще выстраивания в целом международных отношений с Западом... Начинает Африка говорить своим голосом, отказывается от "империалистических" языков, таких, как английский и французский, начался колоссальный, может быть, даже недооценённый нами процесс национального и цивилизационного возрождения африканского континента", - сказал Озеров в ходе стратегической сессии по законодательной поддержке экономического сотрудничества со странами Африки в сфере энергетики.
https://ria.ru/20240725/afrika-1961948816.html
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африка, россия, олег озеров
Африка, Россия, Олег Озеров
МИД России: африканцы меняют настрой на развитие отношений с Западом

МИД России: настрой стран Африки на выстраивание отношений с Западом меняется

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Настрой стран Африки на выстраивание отношений не только с Россией, но и с Западом существенно меняется, заявил посол по особым поручениям МИД РФ и руководитель секретариата Форума партнерства "Россия - Африка" Олег Озеров.
«
"Существенно меняется настрой африканцев не только в отношении России, но и в отношении вообще выстраивания в целом международных отношений с Западом... Начинает Африка говорить своим голосом, отказывается от "империалистических" языков, таких, как английский и французский, начался колоссальный, может быть, даже недооценённый нами процесс национального и цивилизационного возрождения африканского континента", - сказал Озеров в ходе стратегической сессии по законодательной поддержке экономического сотрудничества со странами Африки в сфере энергетики.
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АфрикаРоссияОлег Озеров
 
 
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