https://ria.ru/20240725/aeroport-1962022446.html

Стамбульский аэропорт отменил пять процентов рейсов

Стамбульский аэропорт отменил пять процентов рейсов - РИА Новости, 25.07.2024

Стамбульский аэропорт отменил пять процентов рейсов

Порядка 5% рейсов отменят в пятницу в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен из-за прогнозируемого сильного ливня, сообщила управляющая воздушной гаванью... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T18:54

2024-07-25T18:54

2024-07-25T18:54

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СТАМБУЛ, 25 июл - РИА Новости. Порядка 5% рейсов отменят в пятницу в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен из-за прогнозируемого сильного ливня, сообщила управляющая воздушной гаванью компания HEAŞ. "В связи с ожидаемыми негативными погодными условиями будут отменены 5% рейсов (вылетающих и прилетающих - ред.) до 15.00 (совпадает с мск)", - говорится в сообщении компании. В то же время авиадиспетчеры Турции проводят новую акцию по "замедлению" работы с целью добиться реализации своих прав, что отражается на деятельности аэропортов и приводит к задержкам. Акция продлится до 5 августа. Компания HEAŞ советует пассажирам проверять через сайты авиакомпаний актуальный статус рейса. Аэропорт Стамбула (IST) на севере города пока не объявлял об ограничениях. Эта воздушная гавань оборудована тремя ВПП в отличие от аэропорта имени Сабихи Гёкчен с одной функционирующей ВПП. Синоптики предупредили жителей Стамбула о сильном ливне с грозами, который начнется в ночь на пятницу и продлится как минимум до вечера пятницы, возможны подтопления. Ранее газета Hürriyet сообщала, что стамбульский аэропорт имени Сабихи Гёкчен работает на пределе возможностей, пассажиры не успевают на рейсы из-за колоссальных очередей. По данным издания, на паспортном контроле большие очереди, так как офицеры паспортного контроля часто дежурят и за пределами аэропорта, что вызывает большие трудности в работе системы.

https://ria.ru/20240721/bodrum-1961037909.html

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стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

стамбул, турция, в мире