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Стамбульский аэропорт отменил пять процентов рейсов - РИА Новости, 25.07.2024
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18:54 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/aeroport-1962022446.html
Стамбульский аэропорт отменил пять процентов рейсов
Стамбульский аэропорт отменил пять процентов рейсов - РИА Новости, 25.07.2024
Стамбульский аэропорт отменил пять процентов рейсов
Порядка 5% рейсов отменят в пятницу в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен из-за прогнозируемого сильного ливня, сообщила управляющая воздушной гаванью... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T18:54
2024-07-25T18:54
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СТАМБУЛ, 25 июл - РИА Новости. Порядка 5% рейсов отменят в пятницу в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен из-за прогнозируемого сильного ливня, сообщила управляющая воздушной гаванью компания HEAŞ. "В связи с ожидаемыми негативными погодными условиями будут отменены 5% рейсов (вылетающих и прилетающих - ред.) до 15.00 (совпадает с мск)", - говорится в сообщении компании. В то же время авиадиспетчеры Турции проводят новую акцию по "замедлению" работы с целью добиться реализации своих прав, что отражается на деятельности аэропортов и приводит к задержкам. Акция продлится до 5 августа. Компания HEAŞ советует пассажирам проверять через сайты авиакомпаний актуальный статус рейса. Аэропорт Стамбула (IST) на севере города пока не объявлял об ограничениях. Эта воздушная гавань оборудована тремя ВПП в отличие от аэропорта имени Сабихи Гёкчен с одной функционирующей ВПП. Синоптики предупредили жителей Стамбула о сильном ливне с грозами, который начнется в ночь на пятницу и продлится как минимум до вечера пятницы, возможны подтопления. Ранее газета Hürriyet сообщала, что стамбульский аэропорт имени Сабихи Гёкчен работает на пределе возможностей, пассажиры не успевают на рейсы из-за колоссальных очередей. По данным издания, на паспортном контроле большие очереди, так как офицеры паспортного контроля часто дежурят и за пределами аэропорта, что вызывает большие трудности в работе системы.
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стамбул, турция, в мире
Стамбул, Турция, В мире
Стамбульский аэропорт отменил пять процентов рейсов

Стамбульский аэропорт Сабихи Гекчен отменил 5% рейсов из-за прогноза о ливне

© Flickr / ZeitfixiererПаспортный контроль в аэропорту в Стамбуле
Паспортный контроль в аэропорту в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Flickr / Zeitfixierer
Паспортный контроль в аэропорту в Стамбуле. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 25 июл - РИА Новости. Порядка 5% рейсов отменят в пятницу в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен из-за прогнозируемого сильного ливня, сообщила управляющая воздушной гаванью компания HEAŞ.
"В связи с ожидаемыми негативными погодными условиями будут отменены 5% рейсов (вылетающих и прилетающих - ред.) до 15.00 (совпадает с мск)", - говорится в сообщении компании.
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В то же время авиадиспетчеры Турции проводят новую акцию по "замедлению" работы с целью добиться реализации своих прав, что отражается на деятельности аэропортов и приводит к задержкам. Акция продлится до 5 августа.
Компания HEAŞ советует пассажирам проверять через сайты авиакомпаний актуальный статус рейса.
Аэропорт Стамбула (IST) на севере города пока не объявлял об ограничениях. Эта воздушная гавань оборудована тремя ВПП в отличие от аэропорта имени Сабихи Гёкчен с одной функционирующей ВПП.
Синоптики предупредили жителей Стамбула о сильном ливне с грозами, который начнется в ночь на пятницу и продлится как минимум до вечера пятницы, возможны подтопления.
Ранее газета Hürriyet сообщала, что стамбульский аэропорт имени Сабихи Гёкчен работает на пределе возможностей, пассажиры не успевают на рейсы из-за колоссальных очередей. По данным издания, на паспортном контроле большие очереди, так как офицеры паспортного контроля часто дежурят и за пределами аэропорта, что вызывает большие трудности в работе системы.
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