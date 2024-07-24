https://ria.ru/20240724/zelenskiy-1961789798.html

Зеленский однозначно утратил легитимность, заявили в Кремле

Зеленский однозначно утратил легитимность, заявили в Кремле - РИА Новости, 24.07.2024

Зеленский однозначно утратил легитимность, заявили в Кремле

Владимир Зеленский однозначно утратил свою легитимность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T18:39

2024-07-24T18:39

2024-07-24T18:55

дмитрий песков

владимир зеленский

россия

украина

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 24 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский однозначно утратил свою легитимность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Наш президент говорил неоднократно, что президент Зеленский однозначно утратил свою легитимность", - сказал Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа.

https://ria.ru/20240724/peskov-1961790667.html

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дмитрий песков, владимир зеленский, россия, украина