https://ria.ru/20240724/zelenskiy-1961789798.html
Зеленский однозначно утратил легитимность, заявили в Кремле
Зеленский однозначно утратил легитимность, заявили в Кремле - РИА Новости, 24.07.2024
Зеленский однозначно утратил легитимность, заявили в Кремле
Владимир Зеленский однозначно утратил свою легитимность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T18:39
2024-07-24T18:39
2024-07-24T18:55
дмитрий песков
владимир зеленский
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 24 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский однозначно утратил свою легитимность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Наш президент говорил неоднократно, что президент Зеленский однозначно утратил свою легитимность", - сказал Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа.
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дмитрий песков, владимир зеленский, россия, украина
Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Россия, Украина
Зеленский однозначно утратил легитимность, заявили в Кремле
Песков: Зеленский однозначно утратил свою легитимность