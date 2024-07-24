https://ria.ru/20240724/zelenskiy-1961690634.html

"Должен быть в тюрьме": заявление Зеленского о мире вызвало гнев в Сети

"Должен быть в тюрьме": заявление Зеленского о мире вызвало гнев в Сети - РИА Новости, 24.07.2024

"Должен быть в тюрьме": заявление Зеленского о мире вызвало гнев в Сети

Пользователи социальной сети Х раскритиковали заявление Владимира Зеленского о том, что Украина информирует своих союзников о перспективах "восстановления... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T13:22

2024-07-24T13:22

2024-07-24T13:22

в мире

украина

россия

донецкая народная республика

владимир зеленский

владимир путин

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х раскритиковали заявление Владимира Зеленского о том, что Украина информирует своих союзников о перспективах "восстановления справедливого мира"."Теперь ты хочешь мира. Разве ты не говорил, как благодарен за поддержку и как собирался победить Путина? Ты должен быть в тюрьме за смерть такого количества украинцев. Клоун", — возмутился llegalMentellegal."Все еще говорит о своей нелепой "формуле мира", — отметила ingrid jacobs."Иди и заключи мир с Россией", — посоветовал Зеленскому akwa ibom."Твое время приближается к концу, предатель и клоун", — подытожил Ash Patel.На прошлой неделе в интервью британскому телевидению Владимир Зеленский допустил возможность мирных переговоров с представителями России, даже если это будет президент России.В июне Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.

https://ria.ru/20240724/zelenskiy-1961624703.html

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в мире, украина, россия, донецкая народная республика, владимир зеленский, владимир путин