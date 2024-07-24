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"Должен быть в тюрьме": заявление Зеленского о мире вызвало гнев в Сети - РИА Новости, 24.07.2024
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13:22 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/zelenskiy-1961690634.html
"Должен быть в тюрьме": заявление Зеленского о мире вызвало гнев в Сети
"Должен быть в тюрьме": заявление Зеленского о мире вызвало гнев в Сети - РИА Новости, 24.07.2024
"Должен быть в тюрьме": заявление Зеленского о мире вызвало гнев в Сети
Пользователи социальной сети Х раскритиковали заявление Владимира Зеленского о том, что Украина информирует своих союзников о перспективах "восстановления... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T13:22
2024-07-24T13:22
в мире
украина
россия
донецкая народная республика
владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х раскритиковали заявление Владимира Зеленского о том, что Украина информирует своих союзников о перспективах "восстановления справедливого мира"."Теперь ты хочешь мира. Разве ты не говорил, как благодарен за поддержку и как собирался победить Путина? Ты должен быть в тюрьме за смерть такого количества украинцев. Клоун", — возмутился llegalMentellegal."Все еще говорит о своей нелепой "формуле мира", — отметила ingrid jacobs."Иди и заключи мир с Россией", — посоветовал Зеленскому akwa ibom."Твое время приближается к концу, предатель и клоун", — подытожил Ash Patel.На прошлой неделе в интервью британскому телевидению Владимир Зеленский допустил возможность мирных переговоров с представителями России, даже если это будет президент России.В июне Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
https://ria.ru/20240724/zelenskiy-1961624703.html
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в мире, украина, россия, донецкая народная республика, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Владимир Путин

"Должен быть в тюрьме": заявление Зеленского о мире вызвало гнев в Сети

© AP Photo / Jose Luis MaganaВладимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х раскритиковали заявление Владимира Зеленского о том, что Украина информирует своих союзников о перспективах "восстановления справедливого мира".
"Теперь ты хочешь мира. Разве ты не говорил, как благодарен за поддержку и как собирался победить Путина? Ты должен быть в тюрьме за смерть такого количества украинцев. Клоун", — возмутился llegalMentellegal.
Владимир Зеленский во время регионального форума по безопасности Диалог Шангри-Ла в Сингапуре - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
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"Все еще говорит о своей нелепой "формуле мира", — отметила ingrid jacobs.
"Иди и заключи мир с Россией", — посоветовал Зеленскому akwa ibom.
"Твое время приближается к концу, предатель и клоун", — подытожил Ash Patel.
На прошлой неделе в интервью британскому телевидению Владимир Зеленский допустил возможность мирных переговоров с представителями России, даже если это будет президент России.
В июне Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
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В миреУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
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