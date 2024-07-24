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Завальный сообщил, что останется в комитете Госдумы по энергетике - РИА Новости, 24.07.2024
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11:45 24.07.2024 (обновлено: 13:39 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/zavalnyy-1961658713.html
Завальный сообщил, что останется в комитете Госдумы по энергетике
Завальный сообщил, что останется в комитете Госдумы по энергетике - РИА Новости, 24.07.2024
Завальный сообщил, что останется в комитете Госдумы по энергетике
Экс-председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный сообщил, что останется в комитете, а на пост председателя комитета придет бывший министр... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T11:45
2024-07-24T13:39
павел завальный
николай шульгинов
госдума рф
политика
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Экс-председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный сообщил, что останется в комитете, а на пост председателя комитета придет бывший министр энергетики Николай Шульгинов."Я планирую остаться работать в комитете, вести те направления, которые вел до этого напрямую: атомную и газовую отрасль, вопрос безопасности, международную деятельность... Когда председатель комитета придет, Николай Григорьевич Шульгинов, – а такие решения приняты – мы с ним обсудим то, как будем заниматься (работой – ред.)", – сказал он во время заседания комитета по энергетике."Что касается работы в целом, то баланс интересов. Я сделал такой вывод, что только те законы работают, в которых учтены интересы и государства, и бизнеса, и общества, и отдельного человека. Если бизнес задушили, налоги платить не будет и так далее... Моя оценка работы – я всегда говорил – я правильно работаю или когда меня все хвалят, или когда меня все ругают: в двух случаях баланс интересов учитывается", – добавил Завальный.Благодарность за работу экс-председателю комитета выразила статс-секретарь – заместитель министра энергетики Анастасия Бондаренко. "Я от имени министерства, но, наверное, в первую очередь, от себя лично, хотела поблагодарить за работу. Потому что я пришла на должность статса (статс-секретаря – ред.) таким зеленым статсом, а росла в статсе вместе с Вами, и очень многому у Вас научилась. То, как Вы смотрите на проблему... Вы копаетесь в сути, Вы не гнетесь, а при этом ищете компромиссы", – отметила она.Госдума во вторник приняла постановление об освобождении с должности председателя комитета по энергетике Завального. Пост он занимал с апреля 2015 года.Депутатом Госдумы Завальный стал в 2011 году, а до этого был депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры III, IV и V созывов. Занимал пост заместителя председателя комиссии регионального парламента по бюджету, финансам и экономической политике. Работал генеральным директором ООО "Тюментрансгаз", ОАО "Газпром" и ООО "Газпром трансгаз Югорск".Шульгинов был министром энергетики в 2020-2024 годах.
https://ria.ru/20240723/gosduma-1961513245.html
https://ria.ru/20240716/gosduma-1959979901.html
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павел завальный, николай шульгинов, госдума рф, политика
Павел Завальный, Николай Шульгинов, Госдума РФ, Политика
Завальный сообщил, что останется в комитете Госдумы по энергетике

Завальный останется в комитете Госдумы по энергетике, главой станет Шульгинов

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПавел Завальный
Павел Завальный - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Павел Завальный. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Экс-председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный сообщил, что останется в комитете, а на пост председателя комитета придет бывший министр энергетики Николай Шульгинов.
"Я планирую остаться работать в комитете, вести те направления, которые вел до этого напрямую: атомную и газовую отрасль, вопрос безопасности, международную деятельность... Когда председатель комитета придет, Николай Григорьевич Шульгинов, – а такие решения приняты – мы с ним обсудим то, как будем заниматься (работой – ред.)", – сказал он во время заседания комитета по энергетике.
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"Что касается работы в целом, то баланс интересов. Я сделал такой вывод, что только те законы работают, в которых учтены интересы и государства, и бизнеса, и общества, и отдельного человека. Если бизнес задушили, налоги платить не будет и так далее... Моя оценка работы – я всегда говорил – я правильно работаю или когда меня все хвалят, или когда меня все ругают: в двух случаях баланс интересов учитывается", – добавил Завальный.
Благодарность за работу экс-председателю комитета выразила статс-секретарь – заместитель министра энергетики Анастасия Бондаренко. "Я от имени министерства, но, наверное, в первую очередь, от себя лично, хотела поблагодарить за работу. Потому что я пришла на должность статса (статс-секретаря – ред.) таким зеленым статсом, а росла в статсе вместе с Вами, и очень многому у Вас научилась. То, как Вы смотрите на проблему... Вы копаетесь в сути, Вы не гнетесь, а при этом ищете компромиссы", – отметила она.
Госдума во вторник приняла постановление об освобождении с должности председателя комитета по энергетике Завального. Пост он занимал с апреля 2015 года.
Депутатом Госдумы Завальный стал в 2011 году, а до этого был депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры III, IV и V созывов. Занимал пост заместителя председателя комиссии регионального парламента по бюджету, финансам и экономической политике. Работал генеральным директором ООО "Тюментрансгаз", ОАО "Газпром" и ООО "Газпром трансгаз Югорск".
Шульгинов был министром энергетики в 2020-2024 годах.
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