https://ria.ru/20240724/zavalnyy-1961658713.html

Завальный сообщил, что останется в комитете Госдумы по энергетике

Завальный сообщил, что останется в комитете Госдумы по энергетике - РИА Новости, 24.07.2024

Завальный сообщил, что останется в комитете Госдумы по энергетике

Экс-председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный сообщил, что останется в комитете, а на пост председателя комитета придет бывший министр... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T11:45

2024-07-24T11:45

2024-07-24T13:39

павел завальный

николай шульгинов

госдума рф

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152980/63/1529806367_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_464d863c34c481343430bb7b149ca8ea.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Экс-председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный сообщил, что останется в комитете, а на пост председателя комитета придет бывший министр энергетики Николай Шульгинов."Я планирую остаться работать в комитете, вести те направления, которые вел до этого напрямую: атомную и газовую отрасль, вопрос безопасности, международную деятельность... Когда председатель комитета придет, Николай Григорьевич Шульгинов, – а такие решения приняты – мы с ним обсудим то, как будем заниматься (работой – ред.)", – сказал он во время заседания комитета по энергетике."Что касается работы в целом, то баланс интересов. Я сделал такой вывод, что только те законы работают, в которых учтены интересы и государства, и бизнеса, и общества, и отдельного человека. Если бизнес задушили, налоги платить не будет и так далее... Моя оценка работы – я всегда говорил – я правильно работаю или когда меня все хвалят, или когда меня все ругают: в двух случаях баланс интересов учитывается", – добавил Завальный.Благодарность за работу экс-председателю комитета выразила статс-секретарь – заместитель министра энергетики Анастасия Бондаренко. "Я от имени министерства, но, наверное, в первую очередь, от себя лично, хотела поблагодарить за работу. Потому что я пришла на должность статса (статс-секретаря – ред.) таким зеленым статсом, а росла в статсе вместе с Вами, и очень многому у Вас научилась. То, как Вы смотрите на проблему... Вы копаетесь в сути, Вы не гнетесь, а при этом ищете компромиссы", – отметила она.Госдума во вторник приняла постановление об освобождении с должности председателя комитета по энергетике Завального. Пост он занимал с апреля 2015 года.Депутатом Госдумы Завальный стал в 2011 году, а до этого был депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры III, IV и V созывов. Занимал пост заместителя председателя комиссии регионального парламента по бюджету, финансам и экономической политике. Работал генеральным директором ООО "Тюментрансгаз", ОАО "Газпром" и ООО "Газпром трансгаз Югорск".Шульгинов был министром энергетики в 2020-2024 годах.

https://ria.ru/20240723/gosduma-1961513245.html

https://ria.ru/20240716/gosduma-1959979901.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

павел завальный, николай шульгинов, госдума рф, политика