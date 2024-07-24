https://ria.ru/20240724/zaryade-1961588057.html

На форуме "Москва 2030" представят экспозицию о градостроительстве

На форуме "Москва 2030" представят экспозицию о градостроительстве - РИА Новости, 24.07.2024

На форуме "Москва 2030" представят экспозицию о градостроительстве

Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы представит мультимедийную выставку "Город будущего" на предстоящем форуме-фестивале "Территория... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T10:06

2024-07-24T10:06

2024-07-24T10:06

москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 24 июля — РИА Новости. Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы представит мультимедийную выставку "Город будущего" на предстоящем форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030", который будет проходить в столице с 1 августа по 8 сентября, рассказали в пресс-службе столичного градкомплекса.Экспозиция займет практически все подземное пространство концертного зала парка "Зарядье", там гости форума смогут посмотреть на знаковые объекты и проекты, которые в ближайшие годы появятся в Москве, следует из пресс-релиза.В сообщении уточняется, что посетители экспозиции узнают современные технологии строительства и философию московского градостроения, а такжерассмотрят уже построенные социальные объекты, современное жилье, дороги, парки и набережные.Выставка среди прочего позволит узнать о программе комплексного развития территорий (КРТ), создании комфортной городской среды, балансе жилой и нежилой недвижимости. Кроме того, у гостей будет возможность самостоятельно создать город будущего с помощью нейросети.Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет более чем на 30 площадках разных районов столицы. Он представит главные инновации и достижения во всех сферах жизни мегаполиса. С 1 августа по 8 сентября в рамках форума пройдут культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия на тему развития города.

https://ria.ru/20240716/bagreeva-1959904168.html

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москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, градостроительный комплекс москвы