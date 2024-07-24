https://ria.ru/20240724/zaryade-1961588057.html
На форуме "Москва 2030" представят экспозицию о градостроительстве
На форуме "Москва 2030" представят экспозицию о градостроительстве - РИА Новости, 24.07.2024
На форуме "Москва 2030" представят экспозицию о градостроительстве
Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы представит мультимедийную выставку "Город будущего" на предстоящем форуме-фестивале "Территория... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T10:06
2024-07-24T10:06
2024-07-24T10:06
москва
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749156722_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a2c42c62f7de06c37b3d48f3557523e4.jpg
МОСКВА, 24 июля — РИА Новости. Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы представит мультимедийную выставку "Город будущего" на предстоящем форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030", который будет проходить в столице с 1 августа по 8 сентября, рассказали в пресс-службе столичного градкомплекса.Экспозиция займет практически все подземное пространство концертного зала парка "Зарядье", там гости форума смогут посмотреть на знаковые объекты и проекты, которые в ближайшие годы появятся в Москве, следует из пресс-релиза.В сообщении уточняется, что посетители экспозиции узнают современные технологии строительства и философию московского градостроения, а такжерассмотрят уже построенные социальные объекты, современное жилье, дороги, парки и набережные.Выставка среди прочего позволит узнать о программе комплексного развития территорий (КРТ), создании комфортной городской среды, балансе жилой и нежилой недвижимости. Кроме того, у гостей будет возможность самостоятельно создать город будущего с помощью нейросети.Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет более чем на 30 площадках разных районов столицы. Он представит главные инновации и достижения во всех сферах жизни мегаполиса. С 1 августа по 8 сентября в рамках форума пройдут культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия на тему развития города.
https://ria.ru/20240716/bagreeva-1959904168.html
https://ria.ru/20240717/efimov-1960203238.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749156722_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61b4aff2ddad6c343d22bba39d2b3ae0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы
Москва, Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 24 июля — РИА Новости. Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы представит мультимедийную выставку "Город будущего" на предстоящем форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030", который будет проходить в столице с 1 августа по 8 сентября, рассказали в пресс-службе столичного градкомплекса.
Экспозиция займет практически все подземное пространство концертного зала парка "Зарядье
", там гости форума смогут посмотреть на знаковые объекты и проекты, которые в ближайшие годы появятся в Москве, следует из пресс-релиза.
В сообщении уточняется, что посетители экспозиции узнают современные технологии строительства и философию московского градостроения, а также
рассмотрят уже построенные социальные объекты, современное жилье, дороги, парки и набережные.
Выставка среди прочего позволит узнать о программе комплексного развития территорий (КРТ), создании комфортной городской среды, балансе жилой и нежилой недвижимости. Кроме того, у гостей будет возможность самостоятельно создать город будущего с помощью нейросети.
Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет более чем на 30 площадках разных районов столицы. Он представит главные инновации и достижения во всех сферах жизни мегаполиса. С 1 августа по 8 сентября в рамках форума пройдут культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия на тему развития города.