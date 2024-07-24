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На форуме "Москва 2030" представят экспозицию о градостроительстве - РИА Новости, 24.07.2024
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10:06 24.07.2024
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На форуме "Москва 2030" представят экспозицию о градостроительстве
На форуме "Москва 2030" представят экспозицию о градостроительстве - РИА Новости, 24.07.2024
На форуме "Москва 2030" представят экспозицию о градостроительстве
Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы представит мультимедийную выставку "Город будущего" на предстоящем форуме-фестивале "Территория... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T10:06
2024-07-24T10:06
москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 24 июля — РИА Новости. Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы представит мультимедийную выставку "Город будущего" на предстоящем форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030", который будет проходить в столице с 1 августа по 8 сентября, рассказали в пресс-службе столичного градкомплекса.Экспозиция займет практически все подземное пространство концертного зала парка "Зарядье", там гости форума смогут посмотреть на знаковые объекты и проекты, которые в ближайшие годы появятся в Москве, следует из пресс-релиза.В сообщении уточняется, что посетители экспозиции узнают современные технологии строительства и философию московского градостроения, а такжерассмотрят уже построенные социальные объекты, современное жилье, дороги, парки и набережные.Выставка среди прочего позволит узнать о программе комплексного развития территорий (КРТ), создании комфортной городской среды, балансе жилой и нежилой недвижимости. Кроме того, у гостей будет возможность самостоятельно создать город будущего с помощью нейросети.Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет более чем на 30 площадках разных районов столицы. Он представит главные инновации и достижения во всех сферах жизни мегаполиса. С 1 августа по 8 сентября в рамках форума пройдут культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия на тему развития города.
https://ria.ru/20240716/bagreeva-1959904168.html
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москва, градостроительный комплекс москвы
Москва, Градостроительный комплекс Москвы

На форуме "Москва 2030" представят экспозицию о градостроительстве

© Фото : предоставлено пресс-службой концертного зала "Зарядье"Концертный зал "Зарядье"
Концертный зал Зарядье - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой концертного зала "Зарядье"
Концертный зал "Зарядье". Архивное фото
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МОСКВА, 24 июля — РИА Новости. Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы представит мультимедийную выставку "Город будущего" на предстоящем форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030", который будет проходить в столице с 1 августа по 8 сентября, рассказали в пресс-службе столичного градкомплекса.
Экспозиция займет практически все подземное пространство концертного зала парка "Зарядье", там гости форума смогут посмотреть на знаковые объекты и проекты, которые в ближайшие годы появятся в Москве, следует из пресс-релиза.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Мария Багреева: гостям форума "Москва 2030" расскажут об экономике столицы
16 июля, 09:18
В сообщении уточняется, что посетители экспозиции узнают современные технологии строительства и философию московского градостроения, а также
рассмотрят уже построенные социальные объекты, современное жилье, дороги, парки и набережные.
Выставка среди прочего позволит узнать о программе комплексного развития территорий (КРТ), создании комфортной городской среды, балансе жилой и нежилой недвижимости. Кроме того, у гостей будет возможность самостоятельно создать город будущего с помощью нейросети.
Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет более чем на 30 площадках разных районов столицы. Он представит главные инновации и достижения во всех сферах жизни мегаполиса. С 1 августа по 8 сентября в рамках форума пройдут культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия на тему развития города.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Ефимов: градкомплекс Москвы представит экспозицию в парке "Зарядье"
17 июля, 14:08
 
МоскваГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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