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Двое россиян остаются в заложниках у ХАМАС, заявила посол Израиля

Двое россиян остаются в заложниках у ХАМАС, заявила посол Израиля - РИА Новости, 24.07.2024

Двое россиян остаются в заложниках у ХАМАС, заявила посол Израиля

Двое россиян остаются в заложниках у ХАМАС, Израиль продолжает переговоры о сделке, которая поможет вернуть всех заложников домой, но при этом не позволит ХАМАС РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T14:25

2024-07-24T14:25

2024-07-24T14:25

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израиль

россия

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Двое россиян остаются в заложниках у ХАМАС, Израиль продолжает переговоры о сделке, которая поможет вернуть всех заложников домой, но при этом не позволит ХАМАС "вернуться" в сектор Газа, заявила журналистам посол Израиля в России Симона Гальперин. Посол отметила, что всего ХАМАС захватил в плен 255 заложников, из них 46 человек погибли. В настоящий момент в плену остаются 120 человек. "Сейчас двое с российским гражданством находятся в заложниках. Они не входят в те 46 человек, о которых мы знаем и которых сейчас уже нет в живых", - сказала посол на брифинге. Посол отметила, что сегодня делегация Израиля во главе с шефом израильской разведки МОССАД выехала в Катар на переговоры по сектору Газа. "В рамках сделки мы готовы идти на разные варианты, включая временное прекращение огня на время этой сделки. Но нельзя забывать, что одна из целей операции в Газе остается неизменной - в долгосрочной перспективе сектор Газа не должен представлять угрозу для Израиля. Поэтому сделка не означает, что мы позволим ХАМАС вернуться в сектор Газа. ХАМАС в секторе Газа не будет, ни в административном руководстве, ни в плане военной угрозы", - добавила посол.

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в мире, израиль, россия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году