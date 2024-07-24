Рейтинг@Mail.ru
Двое россиян остаются в заложниках у ХАМАС, заявила посол Израиля - РИА Новости, 24.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:25 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/zalozhniki-1961714467.html
Двое россиян остаются в заложниках у ХАМАС, заявила посол Израиля
Двое россиян остаются в заложниках у ХАМАС, заявила посол Израиля - РИА Новости, 24.07.2024
Двое россиян остаются в заложниках у ХАМАС, заявила посол Израиля
Двое россиян остаются в заложниках у ХАМАС, Израиль продолжает переговоры о сделке, которая поможет вернуть всех заложников домой, но при этом не позволит ХАМАС РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T14:25
2024-07-24T14:25
в мире
израиль
россия
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947746634_0:12:489:287_1920x0_80_0_0_2202e3eb281153c073718df427f60567.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Двое россиян остаются в заложниках у ХАМАС, Израиль продолжает переговоры о сделке, которая поможет вернуть всех заложников домой, но при этом не позволит ХАМАС "вернуться" в сектор Газа, заявила журналистам посол Израиля в России Симона Гальперин. Посол отметила, что всего ХАМАС захватил в плен 255 заложников, из них 46 человек погибли. В настоящий момент в плену остаются 120 человек. "Сейчас двое с российским гражданством находятся в заложниках. Они не входят в те 46 человек, о которых мы знаем и которых сейчас уже нет в живых", - сказала посол на брифинге. Посол отметила, что сегодня делегация Израиля во главе с шефом израильской разведки МОССАД выехала в Катар на переговоры по сектору Газа. "В рамках сделки мы готовы идти на разные варианты, включая временное прекращение огня на время этой сделки. Но нельзя забывать, что одна из целей операции в Газе остается неизменной - в долгосрочной перспективе сектор Газа не должен представлять угрозу для Израиля. Поэтому сделка не означает, что мы позволим ХАМАС вернуться в сектор Газа. ХАМАС в секторе Газа не будет, ни в административном руководстве, ни в плане военной угрозы", - добавила посол.
https://ria.ru/20240724/konflikt-1915630213.html
израиль
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947746634_45:0:444:299_1920x0_80_0_0_99956be68e19e77a8f6acc3d37cd1ccf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, россия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Двое россиян остаются в заложниках у ХАМАС, заявила посол Израиля

Посол Израиля Гальперин: двое россиян остаются в заложниках у ХАМАС

© The Hostages Families ForumСтоп-кадр из видео, опубликованного израильской организацией "Форум семей заложников"
Стоп-кадр из видео, опубликованного израильской организацией Форум семей заложников - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© The Hostages Families Forum
Стоп-кадр из видео, опубликованного израильской организацией "Форум семей заложников"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Двое россиян остаются в заложниках у ХАМАС, Израиль продолжает переговоры о сделке, которая поможет вернуть всех заложников домой, но при этом не позволит ХАМАС "вернуться" в сектор Газа, заявила журналистам посол Израиля в России Симона Гальперин.
Посол отметила, что всего ХАМАС захватил в плен 255 заложников, из них 46 человек погибли. В настоящий момент в плену остаются 120 человек.
"Сейчас двое с российским гражданством находятся в заложниках. Они не входят в те 46 человек, о которых мы знаем и которых сейчас уже нет в живых", - сказала посол на брифинге.
Посол отметила, что сегодня делегация Израиля во главе с шефом израильской разведки МОССАД выехала в Катар на переговоры по сектору Газа.
"В рамках сделки мы готовы идти на разные варианты, включая временное прекращение огня на время этой сделки. Но нельзя забывать, что одна из целей операции в Газе остается неизменной - в долгосрочной перспективе сектор Газа не должен представлять угрозу для Израиля. Поэтому сделка не означает, что мы позволим ХАМАС вернуться в сектор Газа. ХАМАС в секторе Газа не будет, ни в административном руководстве, ни в плане военной угрозы", - добавила посол.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильРоссияХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала