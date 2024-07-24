https://ria.ru/20240724/zakharova-1961617386.html

В МИД России оценили заявление Зеленского о завершении конфликта

В МИД России оценили заявление Зеленского о завершении конфликта - РИА Новости, 24.07.2024

В МИД России оценили заявление Зеленского о завершении конфликта

Заявления Владимира Зеленского о скорейшем завершении украинского конфликта связаны с электоральными циклами в США, объяснила официальный представитель МИД... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T08:33

2024-07-24T08:33

2024-07-24T13:31

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о скорейшем завершении украинского конфликта связаны с электоральными циклами в США, объяснила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радиостанции "Спутник"."Это те сигналы, которые на фоне происходящего вокруг Белого дома и предстоящих выборов, посылает Банковая, в этом контексте это нужно рассматривать", — сказала она.Дипломат подчеркнула, что на искренность Зеленского рассчитывать в этом случае не приходится.Зеленский ранее заявил, что понимает необходимость завершить конфликт на Украине как можно скорее.Мирные предложения ПутинаВ середине июня президент Владимир Путин выступил с инициативой о мирном завершении конфликта на Украине. Он заявил, что для начала переговоров киевский режим должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Президент отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия на это условие.Помимо этого, Киев должен официально отказаться от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Кроме того, Украина должна признать статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России. Глава государства упомянул и отмену санкций против Москвы.В офисе Зеленского отвергли предложения Путина, заявив, что инициатива якобы предполагает отказ Украины от субъектности.

https://ria.ru/20240721/ubiystvo-1960944266.html

https://ria.ru/20240724/ukraina-1961526127.html

https://ria.ru/20240322/nebenzya-1935035073.html

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россия, сша, в мире, украина, мария захарова, владимир зеленский