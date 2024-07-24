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В МИД России оценили заявление Зеленского о завершении конфликта - РИА Новости, 24.07.2024
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08:33 24.07.2024 (обновлено: 13:31 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/zakharova-1961617386.html
В МИД России оценили заявление Зеленского о завершении конфликта
В МИД России оценили заявление Зеленского о завершении конфликта - РИА Новости, 24.07.2024
В МИД России оценили заявление Зеленского о завершении конфликта
Заявления Владимира Зеленского о скорейшем завершении украинского конфликта связаны с электоральными циклами в США, объяснила официальный представитель МИД... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T08:33
2024-07-24T13:31
россия
сша
в мире
украина
мария захарова
владимир зеленский
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о скорейшем завершении украинского конфликта связаны с электоральными циклами в США, объяснила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радиостанции "Спутник".&quot;Это те сигналы, которые на фоне происходящего вокруг Белого дома и предстоящих выборов, посылает Банковая, в этом контексте это нужно рассматривать&quot;, — сказала она.Дипломат подчеркнула, что на искренность Зеленского рассчитывать в этом случае не приходится.Зеленский ранее заявил, что понимает необходимость завершить конфликт на Украине как можно скорее.Мирные предложения ПутинаВ середине июня президент Владимир Путин выступил с инициативой о мирном завершении конфликта на Украине. Он заявил, что для начала переговоров киевский режим должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Президент отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия на это условие.Помимо этого, Киев должен официально отказаться от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Кроме того, Украина должна признать статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России. Глава государства упомянул и отмену санкций против Москвы.В офисе Зеленского отвергли предложения Путина, заявив, что инициатива якобы предполагает отказ Украины от субъектности.
https://ria.ru/20240721/ubiystvo-1960944266.html
https://ria.ru/20240724/ukraina-1961526127.html
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россия, сша, в мире, украина, мария захарова, владимир зеленский
Россия, США, В мире, Украина, Мария Захарова, Владимир Зеленский
В МИД России оценили заявление Зеленского о завершении конфликта

Захарова: заявления Зеленского о завершении конфликта связаны с выборами в США

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о скорейшем завершении украинского конфликта связаны с электоральными циклами в США, объяснила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радиостанции "Спутник".
«

"Это те сигналы, которые на фоне происходящего вокруг Белого дома и предстоящих выборов, посылает Банковая, в этом контексте это нужно рассматривать", — сказала она.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
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Дипломат подчеркнула, что на искренность Зеленского рассчитывать в этом случае не приходится.
Зеленский ранее заявил, что понимает необходимость завершить конфликт на Украине как можно скорее.
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Мирные предложения Путина

В середине июня президент Владимир Путин выступил с инициативой о мирном завершении конфликта на Украине. Он заявил, что для начала переговоров киевский режим должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Президент отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия на это условие.
Помимо этого, Киев должен официально отказаться от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Кроме того, Украина должна признать статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России. Глава государства упомянул и отмену санкций против Москвы.
В офисе Зеленского отвергли предложения Путина, заявив, что инициатива якобы предполагает отказ Украины от субъектности.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
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