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Захарова раскритиковала заявления Зеленского о переговорах с Москвой
Захарова раскритиковала заявления Зеленского о переговорах с Москвой - РИА Новости, 24.07.2024
Захарова раскритиковала заявления Зеленского о переговорах с Москвой
Заявления Владимира Зеленского о готовности возобновить диалог с Москвой являются попыткой продвинуть "формулу мира", считает официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T12:25
2024-07-24T12:25
2024-07-24T12:25
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о готовности возобновить диалог с Москвой являются попыткой продвинуть "формулу мира", считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Зеленский заявил, что допускает возможность переговоров с представителями России о завершении конфликта на Украине, несмотря на введенный им запрет на переговоры с Москвой. "Во-первых, веры ему нет, никакой и ни у кого. Ему не верит никто, все прекрасно понимают, что это человек, который может вывернуть все, что угодно. Человек, который может наврать. Человек, который может отказаться от всего, коль скоро он отказался от собственного народа", - заявила Захарова на брифинге.Она предположила, что такие заявления могут быть связаны с предвыборной конъюнктурой в США. "Посмотрите, как он тут же начал обзванивать (экс-президента США Дональда - ред.) Трампа после покушения. Третий момент - возможно, это еще одна такая попытка продвинуть так называемую "формулу мира", которую они безуспешно пытаются буквально впихнуть всем и каждому, вовлечь под ложными предлогами как можно большее число стран в ее обсуждение", - добавила Захарова.
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в мире, москва, россия, сша, мария захарова, владимир зеленский
В мире, Москва, Россия, США, Мария Захарова, Владимир Зеленский
Захарова раскритиковала заявления Зеленского о переговорах с Москвой
Захарова: заявляя о диалоге с РФ, Зеленский пытается продвинуть "формулу мира"