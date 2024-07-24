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Захарова назвала заявления Бербок о России калькой шаблонных документов
Захарова назвала заявления Бербок о России калькой шаблонных документов - РИА Новости, 24.07.2024
Захарова назвала заявления Бербок о России калькой шаблонных документов
Москва не удивлена заявлениям министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что Россия является главной угрозой, это калька шаблонных документов,... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T12:07
2024-07-24T12:07
2024-07-24T13:19
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Москва не удивлена заявлениям министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что Россия является главной угрозой, это калька шаблонных документов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Во-первых, это, конечно, калька НАТОвских шаблонных документов. Во-вторых, мы не удивлены очередным антироссийским пассажем МИД ФРГ Бербок, которая дурно образована и мало разбирается не то что в международных делах, да и в собственной истории. Она бы лучше перечитала, например, материалы Нюрнбергского трибунала", - сказала Захарова на брифинге. Она подчеркнула, что такими заявлениями глава немецкого МИД наносит удар по самому народу Германии.
https://ria.ru/20240330/nato-1936840829.html
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В мире, Германия, Россия, Москва, Мария Захарова, Анналена Бербок, НАТО
Захарова назвала заявления Бербок о России калькой шаблонных документов
МИД: Москва не удивлена заявлениям Бербок о том, что РФ является главной угрозой