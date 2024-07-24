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Захарова назвала заявления Бербок о России калькой шаблонных документов - РИА Новости, 24.07.2024
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12:07 24.07.2024 (обновлено: 13:19 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/zaharova-1961663976.html
Захарова назвала заявления Бербок о России калькой шаблонных документов
Захарова назвала заявления Бербок о России калькой шаблонных документов - РИА Новости, 24.07.2024
Захарова назвала заявления Бербок о России калькой шаблонных документов
Москва не удивлена заявлениям министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что Россия является главной угрозой, это калька шаблонных документов,... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T12:07
2024-07-24T13:19
в мире
германия
россия
москва
мария захарова
анналена бербок
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Москва не удивлена заявлениям министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что Россия является главной угрозой, это калька шаблонных документов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Во-первых, это, конечно, калька НАТОвских шаблонных документов. Во-вторых, мы не удивлены очередным антироссийским пассажем МИД ФРГ Бербок, которая дурно образована и мало разбирается не то что в международных делах, да и в собственной истории. Она бы лучше перечитала, например, материалы Нюрнбергского трибунала", - сказала Захарова на брифинге. Она подчеркнула, что такими заявлениями глава немецкого МИД наносит удар по самому народу Германии.
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в мире, германия, россия, москва, мария захарова, анналена бербок, нато
В мире, Германия, Россия, Москва, Мария Захарова, Анналена Бербок, НАТО
Захарова назвала заявления Бербок о России калькой шаблонных документов

МИД: Москва не удивлена заявлениям Бербок о том, что РФ является главной угрозой

© Фото : Пресс-служба МИД РоссииОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Фото : Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Москва не удивлена заявлениям министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что Россия является главной угрозой, это калька шаблонных документов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Во-первых, это, конечно, калька НАТОвских шаблонных документов. Во-вторых, мы не удивлены очередным антироссийским пассажем МИД ФРГ Бербок, которая дурно образована и мало разбирается не то что в международных делах, да и в собственной истории. Она бы лучше перечитала, например, материалы Нюрнбергского трибунала", - сказала Захарова на брифинге.
Она подчеркнула, что такими заявлениями глава немецкого МИД наносит удар по самому народу Германии.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 8 февраля 2018 - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
В МИД России осудили заявление Бербок о желании Путина втянуть НАТО в войну
30 марта, 16:19
 
В миреГерманияРоссияМоскваМария ЗахароваАнналена БербокНАТО
 
 
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