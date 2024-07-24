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Захарова назвала проблему островов для Японии надуманной - РИА Новости, 24.07.2024
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11:32 24.07.2024 (обновлено: 12:12 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/zaharova-1961653766.html
Захарова назвала проблему островов для Японии надуманной
Захарова назвала проблему островов для Японии надуманной - РИА Новости, 24.07.2024
Захарова назвала проблему островов для Японии надуманной
Проблема островов для Японии надуманная, ее постоянно поднимают западные кураторы Японии - США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T11:32
2024-07-24T12:12
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япония
мария захарова
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Проблема островов для Японии надуманная, ее постоянно поднимают западные кураторы Японии - США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. "Это же не относится к реальным проблемам Японии. Это надуманная проблема, которую в Японии бесконечно будируют ее западные кураторы, Штаты", - сказала Захарова.Она также привела пример, почему простых японцев проблема островов не интересует - когда в Японию приезжали российские делегации, к месту их проживания сгоняли автобусы с громкоговорителями, из которых на большой громкости были слышны призывы "отдать острова". Но, по словам Захаровой, в одном из таких автобусов сидел "представитель африканской страны", который рассказал, что ему заплатили за это денег. "Совместное использование, совместное освоение, экономические проекты, гуманитарные программы, дорожные карты всего вышеперечисленного, все же было на столе. Все опции были открыты, совместное посещение, туризм, культура, медицина, наука, техника, в контексте нашего сотрудничества и взаимной кооперации, все было проработано но мельчайших деталей, но тут опять появилась та сама западная Баба Яга, которая вечно против", - заключила Захарова.
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в мире, япония, мария захарова
В мире, Япония, Мария Захарова
Захарова назвала проблему островов для Японии надуманной

Захарова: проблема островов для Японии надуманная, ее постоянно поднимают США

© РИА Новости / Данил Годлевский | Перейти в медиабанкВид на остров Итуруп с берега острова Уруп
Вид на остров Итуруп с берега острова Уруп - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Данил Годлевский
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Вид на остров Итуруп с берега острова Уруп . Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Проблема островов для Японии надуманная, ее постоянно поднимают западные кураторы Японии - США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«
"Это же не относится к реальным проблемам Японии. Это надуманная проблема, которую в Японии бесконечно будируют ее западные кураторы, Штаты", - сказала Захарова.
Она также привела пример, почему простых японцев проблема островов не интересует - когда в Японию приезжали российские делегации, к месту их проживания сгоняли автобусы с громкоговорителями, из которых на большой громкости были слышны призывы "отдать острова". Но, по словам Захаровой, в одном из таких автобусов сидел "представитель африканской страны", который рассказал, что ему заплатили за это денег.
"Совместное использование, совместное освоение, экономические проекты, гуманитарные программы, дорожные карты всего вышеперечисленного, все же было на столе. Все опции были открыты, совместное посещение, туризм, культура, медицина, наука, техника, в контексте нашего сотрудничества и взаимной кооперации, все было проработано но мельчайших деталей, но тут опять появилась та сама западная Баба Яга, которая вечно против", - заключила Захарова.
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В миреЯпонияМария Захарова
 
 
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