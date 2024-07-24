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В Вашингтоне начали задерживать протестующих против визита Нетаньяху - РИА Новости, 24.07.2024
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23:45 24.07.2024 (обновлено: 23:46 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/zaderzhaniya-1961839242.html
В Вашингтоне начали задерживать протестующих против визита Нетаньяху
В Вашингтоне начали задерживать протестующих против визита Нетаньяху - РИА Новости, 24.07.2024
В Вашингтоне начали задерживать протестующих против визита Нетаньяху
Полиция в Вашингтоне в среду начала задерживать протестующих против визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, уже задержали двоих, передает... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T23:45
2024-07-24T23:46
в мире
колумбус
америка
биньямин нетаньяху
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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Полиция в Вашингтоне в среду начала задерживать протестующих против визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, уже задержали двоих, передает корреспондент РИА Новости. Полиция начала отгонять протестующих с площади у вокзала Юнион-Стейшн, как минимум двух человек уже задержали. В то же время парковая полиция Вашингтона заявила в соцсети X, что "толпа на площади Колумбус нарушает закон и противодействует правоохранительным органам на месте происшествия. Полиция пытается снизить напряженность и обратиться за помощью к организатору мероприятия". Ранее в среду Нетаньяху в своем обращении к конгрессу обрушился с критикой на протестующих в Вашингтоне и по всей Америке, назвав их "идиотами".
https://ria.ru/20240724/vashington-1961802275.html
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в мире, колумбус, америка, биньямин нетаньяху
В мире, Колумбус, Америка, Биньямин Нетаньяху
В Вашингтоне начали задерживать протестующих против визита Нетаньяху

В Вашингтоне полицейские задержали двоих протестующих против визита Нетаньяху

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Вашингтоне
Сотрудники полиции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники полиции в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Полиция в Вашингтоне в среду начала задерживать протестующих против визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, уже задержали двоих, передает корреспондент РИА Новости.
Полиция начала отгонять протестующих с площади у вокзала Юнион-Стейшн, как минимум двух человек уже задержали.
В то же время парковая полиция Вашингтона заявила в соцсети X, что "толпа на площади Колумбус нарушает закон и противодействует правоохранительным органам на месте происшествия. Полиция пытается снизить напряженность и обратиться за помощью к организатору мероприятия".
Ранее в среду Нетаньяху в своем обращении к конгрессу обрушился с критикой на протестующих в Вашингтоне и по всей Америке, назвав их "идиотами".
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