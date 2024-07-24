https://ria.ru/20240724/zaderzhaniya-1961839242.html

В Вашингтоне начали задерживать протестующих против визита Нетаньяху

В Вашингтоне начали задерживать протестующих против визита Нетаньяху - РИА Новости, 24.07.2024

В Вашингтоне начали задерживать протестующих против визита Нетаньяху

Полиция в Вашингтоне в среду начала задерживать протестующих против визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, уже задержали двоих, передает... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T23:45

2024-07-24T23:45

2024-07-24T23:46

в мире

колумбус

америка

биньямин нетаньяху

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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Полиция в Вашингтоне в среду начала задерживать протестующих против визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, уже задержали двоих, передает корреспондент РИА Новости. Полиция начала отгонять протестующих с площади у вокзала Юнион-Стейшн, как минимум двух человек уже задержали. В то же время парковая полиция Вашингтона заявила в соцсети X, что "толпа на площади Колумбус нарушает закон и противодействует правоохранительным органам на месте происшествия. Полиция пытается снизить напряженность и обратиться за помощью к организатору мероприятия". Ранее в среду Нетаньяху в своем обращении к конгрессу обрушился с критикой на протестующих в Вашингтоне и по всей Америке, назвав их "идиотами".

https://ria.ru/20240724/vashington-1961802275.html

колумбус

америка

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, колумбус, америка, биньямин нетаньяху