https://ria.ru/20240724/zaderzhaniya-1961839242.html
В Вашингтоне начали задерживать протестующих против визита Нетаньяху
В Вашингтоне начали задерживать протестующих против визита Нетаньяху - РИА Новости, 24.07.2024
В Вашингтоне начали задерживать протестующих против визита Нетаньяху
Полиция в Вашингтоне в среду начала задерживать протестующих против визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, уже задержали двоих, передает... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T23:45
2024-07-24T23:45
2024-07-24T23:46
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колумбус
америка
биньямин нетаньяху
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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Полиция в Вашингтоне в среду начала задерживать протестующих против визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, уже задержали двоих, передает корреспондент РИА Новости. Полиция начала отгонять протестующих с площади у вокзала Юнион-Стейшн, как минимум двух человек уже задержали. В то же время парковая полиция Вашингтона заявила в соцсети X, что "толпа на площади Колумбус нарушает закон и противодействует правоохранительным органам на месте происшествия. Полиция пытается снизить напряженность и обратиться за помощью к организатору мероприятия". Ранее в среду Нетаньяху в своем обращении к конгрессу обрушился с критикой на протестующих в Вашингтоне и по всей Америке, назвав их "идиотами".
https://ria.ru/20240724/vashington-1961802275.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, колумбус, америка, биньямин нетаньяху
В мире, Колумбус, Америка, Биньямин Нетаньяху
В Вашингтоне начали задерживать протестующих против визита Нетаньяху
В Вашингтоне полицейские задержали двоих протестующих против визита Нетаньяху