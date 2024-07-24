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В Тульской области задержали еще троих подозреваемых в незаконной миграции - РИА Новости, 24.07.2024
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17:21 24.07.2024 (обновлено: 17:23 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/zaderzhanie-1961766258.html
В Тульской области задержали еще троих подозреваемых в незаконной миграции
В Тульской области задержали еще троих подозреваемых в незаконной миграции - РИА Новости, 24.07.2024
В Тульской области задержали еще троих подозреваемых в незаконной миграции
Двоих уроженцев Армении и одного уроженца Азербайджана задержали в Тульской области по подозрению в участии в преступном сообществе, организованном... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T17:21
2024-07-24T17:23
происшествия
жилье
армения
азербайджан
тульская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ТУЛА, 24 июл – РИА Новости. Двоих уроженцев Армении и одного уроженца Азербайджана задержали в Тульской области по подозрению в участии в преступном сообществе, организованном полицейскими, которое занималось незаконной миграцией, сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК по региону. Часть этого преступного сообщества (17 человек), включая региональных полицейских, задержали в мае 2024 года. Еще одну сотрудницу тульской полиции арестовали в конце июня 2024 года. Среди задержанных оказался и начальник управления по вопросам миграции УМВД области. Фигурантов обвиняют в том, что они выдали гражданство РФ не менее 700 иностранцам. "Трое мужчин подозреваются в участии в преступном сообществе, организованном должностными лицами органов внутренних дел. По договоренности с сотрудниками Управления по вопросам миграции регионального УМВД подозреваемые передавали фиктивные документы в государственное учреждение для дальнейшего оформления гражданства иностранцам", - говорится в сообщении. По данным ведомства, помимо этого фигуранты с 2021 года по май 2024 года отдельно от группы искали иностранцев, желающих получить российское гражданство, за деньги предоставляли им жилье и работу для фиктивной постановки на учет. Отмечается, что следователи проводят обыски по месту жительства подозреваемых. В ближайшее время мужчин доставят в следственный отдел для допроса и предъявления обвинения.
https://ria.ru/20240723/migratsiya-1961061471.html
https://ria.ru/20240723/arest-1961562196.html
армения
азербайджан
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происшествия, жилье, армения, азербайджан, тульская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Армения, Азербайджан, Тульская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Тульской области задержали еще троих подозреваемых в незаконной миграции

В Тульской области задержали троих мужчин, занимавшихся незаконной миграцией

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ТУЛА, 24 июл – РИА Новости. Двоих уроженцев Армении и одного уроженца Азербайджана задержали в Тульской области по подозрению в участии в преступном сообществе, организованном полицейскими, которое занималось незаконной миграцией, сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК по региону.
Часть этого преступного сообщества (17 человек), включая региональных полицейских, задержали в мае 2024 года. Еще одну сотрудницу тульской полиции арестовали в конце июня 2024 года. Среди задержанных оказался и начальник управления по вопросам миграции УМВД области. Фигурантов обвиняют в том, что они выдали гражданство РФ не менее 700 иностранцам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Россия разберется с мигрантами
23 июля, 08:00
"Трое мужчин подозреваются в участии в преступном сообществе, организованном должностными лицами органов внутренних дел. По договоренности с сотрудниками Управления по вопросам миграции регионального УМВД подозреваемые передавали фиктивные документы в государственное учреждение для дальнейшего оформления гражданства иностранцам", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, помимо этого фигуранты с 2021 года по май 2024 года отдельно от группы искали иностранцев, желающих получить российское гражданство, за деньги предоставляли им жилье и работу для фиктивной постановки на учет.
Отмечается, что следователи проводят обыски по месту жительства подозреваемых. В ближайшее время мужчин доставят в следственный отдел для допроса и предъявления обвинения.
Обвиняемый в организации заселения нелегальных мигрантов в квартиры Александр Головин в зале суда. 23 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Суд арестовал организатора схемы, заселявшего мигрантов в жилье умерших
23 июля, 19:41
 
ПроисшествияЖильеАрменияАзербайджанТульская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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