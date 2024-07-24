https://ria.ru/20240724/zaderzhanie-1961766258.html

В Тульской области задержали еще троих подозреваемых в незаконной миграции

В Тульской области задержали еще троих подозреваемых в незаконной миграции - РИА Новости, 24.07.2024

В Тульской области задержали еще троих подозреваемых в незаконной миграции

Двоих уроженцев Армении и одного уроженца Азербайджана задержали в Тульской области по подозрению в участии в преступном сообществе, организованном... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T17:21

2024-07-24T17:21

2024-07-24T17:23

происшествия

жилье

армения

азербайджан

тульская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ТУЛА, 24 июл – РИА Новости. Двоих уроженцев Армении и одного уроженца Азербайджана задержали в Тульской области по подозрению в участии в преступном сообществе, организованном полицейскими, которое занималось незаконной миграцией, сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК по региону. Часть этого преступного сообщества (17 человек), включая региональных полицейских, задержали в мае 2024 года. Еще одну сотрудницу тульской полиции арестовали в конце июня 2024 года. Среди задержанных оказался и начальник управления по вопросам миграции УМВД области. Фигурантов обвиняют в том, что они выдали гражданство РФ не менее 700 иностранцам. "Трое мужчин подозреваются в участии в преступном сообществе, организованном должностными лицами органов внутренних дел. По договоренности с сотрудниками Управления по вопросам миграции регионального УМВД подозреваемые передавали фиктивные документы в государственное учреждение для дальнейшего оформления гражданства иностранцам", - говорится в сообщении. По данным ведомства, помимо этого фигуранты с 2021 года по май 2024 года отдельно от группы искали иностранцев, желающих получить российское гражданство, за деньги предоставляли им жилье и работу для фиктивной постановки на учет. Отмечается, что следователи проводят обыски по месту жительства подозреваемых. В ближайшее время мужчин доставят в следственный отдел для допроса и предъявления обвинения.

https://ria.ru/20240723/migratsiya-1961061471.html

https://ria.ru/20240723/arest-1961562196.html

армения

азербайджан

тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жилье, армения, азербайджан, тульская область, следственный комитет россии (ск рф)