В Тульской области задержали еще троих подозреваемых в незаконной миграции
В Тульской области задержали троих мужчин, занимавшихся незаконной миграцией
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
ТУЛА, 24 июл – РИА Новости. Двоих уроженцев Армении и одного уроженца Азербайджана задержали в Тульской области по подозрению в участии в преступном сообществе, организованном полицейскими, которое занималось незаконной миграцией, сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК по региону.
Часть этого преступного сообщества (17 человек), включая региональных полицейских, задержали в мае 2024 года. Еще одну сотрудницу тульской полиции арестовали в конце июня 2024 года. Среди задержанных оказался и начальник управления по вопросам миграции УМВД области. Фигурантов обвиняют в том, что они выдали гражданство РФ не менее 700 иностранцам.
Россия разберется с мигрантами
23 июля, 08:00
"Трое мужчин подозреваются в участии в преступном сообществе, организованном должностными лицами органов внутренних дел. По договоренности с сотрудниками Управления по вопросам миграции регионального УМВД подозреваемые передавали фиктивные документы в государственное учреждение для дальнейшего оформления гражданства иностранцам", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, помимо этого фигуранты с 2021 года по май 2024 года отдельно от группы искали иностранцев, желающих получить российское гражданство, за деньги предоставляли им жилье и работу для фиктивной постановки на учет.
Отмечается, что следователи проводят обыски по месту жительства подозреваемых. В ближайшее время мужчин доставят в следственный отдел для допроса и предъявления обвинения.