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Жителя Ростова-на-Дону задержали за шпионаж - РИА Новости, 24.07.2024
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13:01 24.07.2024 (обновлено: 13:22 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/zaderzhanie-1961681714.html
Жителя Ростова-на-Дону задержали за шпионаж
Жителя Ростова-на-Дону задержали за шпионаж - РИА Новости, 24.07.2024
Жителя Ростова-на-Дону задержали за шпионаж
Сотрудники ФСБ задержали работника одного из предприятий Ростова-на-Дону, гражданина России, который передавал украинской стороне информацию о дислокации... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T13:01
2024-07-24T13:22
ростов-на-дону
россия
украина
ростовская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июл - РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали работника одного из предприятий Ростова-на-Дону, гражданина России, который передавал украинской стороне информацию о дислокации подразделений Вооруженных сил России, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Ростовской области.&quot;Сотрудниками ФСБ России выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина России, связанная с передачей украинской стороне информации о дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации… Подозреваемый задержан&quot;, - говорится в сообщении.Установлено, что работник одного из предприятий Ростова-на-Дону в апреле 2024 года "передал стороне противника данные", которые могли быть использованы против Вооруженных сил России, и которые могли нанести ущерб одному из критически важных объектов военной инфраструктуры.Уточняется, что у задержанного изъяты средства связи, которые он использовал для контактов с представителем украинской стороны. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена).
https://ria.ru/20240718/gosizmena-1960387854.html
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ростов-на-дону, россия, украина, ростовская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Ростов-на-Дону, Россия, Украина, Ростовская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Жителя Ростова-на-Дону задержали за шпионаж

Сотрудника ростовского предприятия задержали за передачу Украине данных о ВС РФ

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июл - РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали работника одного из предприятий Ростова-на-Дону, гражданина России, который передавал украинской стороне информацию о дислокации подразделений Вооруженных сил России, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Ростовской области.
«

"Сотрудниками ФСБ России выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина России, связанная с передачей украинской стороне информации о дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации… Подозреваемый задержан", - говорится в сообщении.

Установлено, что работник одного из предприятий Ростова-на-Дону в апреле 2024 года "передал стороне противника данные", которые могли быть использованы против Вооруженных сил России, и которые могли нанести ущерб одному из критически важных объектов военной инфраструктуры.
Уточняется, что у задержанного изъяты средства связи, которые он использовал для контактов с представителем украинской стороны. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена).
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Ростов-на-ДонуРоссияУкраинаРостовская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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