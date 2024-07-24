https://ria.ru/20240724/zaderzhanie-1961681714.html

Жителя Ростова-на-Дону задержали за шпионаж

Жителя Ростова-на-Дону задержали за шпионаж - РИА Новости, 24.07.2024

Жителя Ростова-на-Дону задержали за шпионаж

Сотрудники ФСБ задержали работника одного из предприятий Ростова-на-Дону, гражданина России, который передавал украинской стороне информацию о дислокации... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T13:01

2024-07-24T13:01

2024-07-24T13:22

ростов-на-дону

россия

украина

ростовская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июл - РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали работника одного из предприятий Ростова-на-Дону, гражданина России, который передавал украинской стороне информацию о дислокации подразделений Вооруженных сил России, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Ростовской области."Сотрудниками ФСБ России выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина России, связанная с передачей украинской стороне информации о дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации… Подозреваемый задержан", - говорится в сообщении.Установлено, что работник одного из предприятий Ростова-на-Дону в апреле 2024 года "передал стороне противника данные", которые могли быть использованы против Вооруженных сил России, и которые могли нанести ущерб одному из критически важных объектов военной инфраструктуры.Уточняется, что у задержанного изъяты средства связи, которые он использовал для контактов с представителем украинской стороны. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена).

https://ria.ru/20240718/gosizmena-1960387854.html

ростов-на-дону

россия

украина

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