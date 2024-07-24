Рейтинг@Mail.ru
"Южная" группировка войск заняла более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 24.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:02 24.07.2024 (обновлено: 14:06 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/yug-1961707565.html
"Южная" группировка войск заняла более выгодные рубежи в зоне СВО
"Южная" группировка войск заняла более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 24.07.2024
"Южная" группировка войск заняла более выгодные рубежи в зоне СВО
Подразделения "Южной" группировки российских войск продолжают занимать более выгодные рубежи, противник потерял до 700 военнослужащих, БТР, две боевые... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T14:02
2024-07-24T14:06
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950447867_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_96f90b1837b11f01dd219c8c1aa34693.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск продолжают занимать более выгодные рубежи, противник потерял до 700 военнослужащих, БТР, две боевые бронированные машины и две гаубицы FH-70 производства Великобритании, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск продолжают занимать более выгодные рубежи и позиции... Потери ВСУ составили до 700 военнослужащих, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубица М198 производства США, 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании", - говорится в сообщении ведомства.По данным министерства, нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 54-й механизированных бригад ВСУ, 114-й и 122-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Часов Яр, Верхнекаменское и Красное Донецкой Народной Республики.Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два склада боеприпасов.
https://ria.ru/20240724/forbes-1961670259.html
https://ria.ru/20240724/ukraina-1961660259.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950447867_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_9b729faa75e9183745c181152c161d97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
"Южная" группировка войск заняла более выгодные рубежи в зоне СВО

ВСУ потеряли до 700 военных в зоне ответственности группировки "Юг"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие штурмовых подразделений . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск продолжают занимать более выгодные рубежи, противник потерял до 700 военнослужащих, БТР, две боевые бронированные машины и две гаубицы FH-70 производства Великобритании, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск продолжают занимать более выгодные рубежи и позиции... Потери ВСУ составили до 700 военнослужащих, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубица М198 производства США, 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании", - говорится в сообщении ведомства.
Украинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777 - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
На Украине рассказали, что ВСУ сделали со своим главным оружием
Вчера, 12:25
По данным министерства, нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 54-й механизированных бригад ВСУ, 114-й и 122-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Часов Яр, Верхнекаменское и Красное Донецкой Народной Республики.
Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два склада боеприпасов.
Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Американцы рассказали, как относятся к помощи Украине
Вчера, 11:54
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала