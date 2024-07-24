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"Южная" группировка войск заняла более выгодные рубежи в зоне СВО
"Южная" группировка войск заняла более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 24.07.2024
"Южная" группировка войск заняла более выгодные рубежи в зоне СВО
Подразделения "Южной" группировки российских войск продолжают занимать более выгодные рубежи, противник потерял до 700 военнослужащих, БТР, две боевые... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T14:02
2024-07-24T14:02
2024-07-24T14:06
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск продолжают занимать более выгодные рубежи, противник потерял до 700 военнослужащих, БТР, две боевые бронированные машины и две гаубицы FH-70 производства Великобритании, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск продолжают занимать более выгодные рубежи и позиции... Потери ВСУ составили до 700 военнослужащих, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубица М198 производства США, 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании", - говорится в сообщении ведомства.По данным министерства, нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 54-й механизированных бригад ВСУ, 114-й и 122-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Часов Яр, Верхнекаменское и Красное Донецкой Народной Республики.Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два склада боеприпасов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
"Южная" группировка войск заняла более выгодные рубежи в зоне СВО
ВСУ потеряли до 700 военных в зоне ответственности группировки "Юг"