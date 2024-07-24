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"Все окна открылись". Очевидцы рассказали о моменте взрыва машины в Москве - РИА Новости, 24.07.2024
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21:04 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/vzryv-1961822332.html
"Все окна открылись". Очевидцы рассказали о моменте взрыва машины в Москве
"Все окна открылись". Очевидцы рассказали о моменте взрыва машины в Москве - РИА Новости, 24.07.2024
"Все окна открылись". Очевидцы рассказали о моменте взрыва машины в Москве
Жительница дома, напротив которого произошел подрыв внедорожника на севере Москвы, рассказала, что из-за взрыва в ее квартире распахнулись окна, которые были... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T21:04
2024-07-24T21:04
происшествия
россия
москва
подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Жительница дома, напротив которого произошел подрыв внедорожника на севере Москвы, рассказала, что из-за взрыва в ее квартире распахнулись окна, которые были плотно закрыты. В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК. "Окна не выбило, но я вечером плотно закрыла все, а после взрыва все окна открылись. Дети проснулись примерно в 6.15-6.20 от взрыва. Проснулся муж. Мы все очень испугались", - сказала женщина в беседе с РИА Новости. Другой житель дома сообщил, что после взрыва услышал крики людей о том, что кто-то застрял на водительском сидении в машине. Ранее в среду министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о задержании в Бодруме подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве. По словам министра, мужчина по имени Евгений Серебряков прилетел рейсом из Москвы в 09.40 (время совпадает с мск), а уже в 10.30 от российского отделения Интерпола поступила информация о розыске россиянина. Серебрякову вменяется незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенное организованной группой (часть 4 статьи 222.1 УК РФ), а также покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору или организованной группой из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом (статья 30 УК РФ, статья 105 УК РФ, часть 2, пункты а, е, ж, з). Фигуранту дела грозит пожизненное лишение свободы.
https://ria.ru/20240724/ocheviditsa-1961739936.html
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происшествия, россия, москва, подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
Происшествия, Россия, Москва, Подрыв автомобиля с людьми на севере Москвы
"Все окна открылись". Очевидцы рассказали о моменте взрыва машины в Москве

Жительница дома на севере Москвы: после взрыва авто в квартире открылись окна

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкНа месте подрыва внедорожника Toyota Land Cruiser
На месте подрыва внедорожника Toyota Land Cruiser - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
На месте подрыва внедорожника Toyota Land Cruiser
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Жительница дома, напротив которого произошел подрыв внедорожника на севере Москвы, рассказала, что из-за взрыва в ее квартире распахнулись окна, которые были плотно закрыты.
В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК.
Сотрудники Следственного комитета в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Очевидица рассказала о моменте взрыва внедорожника на севере Москвы
Вчера, 15:45
"Окна не выбило, но я вечером плотно закрыла все, а после взрыва все окна открылись. Дети проснулись примерно в 6.15-6.20 от взрыва. Проснулся муж. Мы все очень испугались", - сказала женщина в беседе с РИА Новости.
Другой житель дома сообщил, что после взрыва услышал крики людей о том, что кто-то застрял на водительском сидении в машине.
Ранее в среду министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о задержании в Бодруме подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве. По словам министра, мужчина по имени Евгений Серебряков прилетел рейсом из Москвы в 09.40 (время совпадает с мск), а уже в 10.30 от российского отделения Интерпола поступила информация о розыске россиянина.
Серебрякову вменяется незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенное организованной группой (часть 4 статьи 222.1 УК РФ), а также покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору или организованной группой из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом (статья 30 УК РФ, статья 105 УК РФ, часть 2, пункты а, е, ж, з). Фигуранту дела грозит пожизненное лишение свободы.
Машины, стоящие рядом с подорванным внедорожником на севере Москвы, обернули пленкой - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Машины, стоящие рядом с подорванным внедорожником в Москве обернули пленкой
Вчера, 20:56
 
ПроисшествияРоссияМоскваПодрыв автомобиля с людьми на севере Москвы
 
 
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