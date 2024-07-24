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Машины, стоящие рядом с подорванным внедорожником в Москве обернули пленкой - РИА Новости, 24.07.2024
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20:56 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/vzryv-1961820310.html
Машины, стоящие рядом с подорванным внедорожником в Москве обернули пленкой
Машины, стоящие рядом с подорванным внедорожником в Москве обернули пленкой - РИА Новости, 24.07.2024
Машины, стоящие рядом с подорванным внедорожником в Москве обернули пленкой
Две машины, стоящие рядом с подорванным внедорожником на севере Москвы, обернули пленкой, но не эвакуировали, они остаются рядом с местом происшествия, передает РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T20:56
2024-07-24T20:56
москва
подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
россия
происшествия
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Две машины, стоящие рядом с подорванным внедорожником на севере Москвы, обернули пленкой, но не эвакуировали, они остаются рядом с местом происшествия, передает корреспондент РИА Новости. В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК. Лежащие рядом с местом взрыва осколки убрали. На стоящих поблизости машинах до сих пор видны осколки. Окно четвертого этажа в доме напротив происшествия выбило, предположительно, в результате взрыва. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в соцсети X о задержании в Бодруме подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве. По словам министра, мужчина по имени Евгений Серебряков прилетел рейсом из Москвы в 09.40 (время совпадает с мск), а уже в 10.30 от российского отделения Интерпола поступила информация о розыске летящего рейсом Москва - Бодрум россиянина по имени Евгений Серебряков в связи с терактом в Москве с использованием бомбы. Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве въехал в Турцию как турист, на момент въезда в списках разыскиваемых он не числился, сообщил журналистам источник в министерстве внутренних дел Турции. На данный момент он задержан.
https://ria.ru/20240724/ocheviditsa-1961739936.html
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Машины, стоящие рядом с подорванным внедорожником на севере Москвы, обернули пленкой
Две машины, стоящие рядом с подорванным внедорожником на севере Москвы, обернули пленкой, но не эвакуировали, передает корреспондент РИА Новости. На стоящих поблизости машинах до сих пор видны осколки. Два окна в доме напротив происшествия выбило, предположительно, в результате взрыва.
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москва, подрыв автомобиля с людьми на севере москвы, россия, происшествия
Москва, Подрыв автомобиля с людьми на севере Москвы, Россия, Происшествия
Машины, стоящие рядом с подорванным внедорожником в Москве обернули пленкой

Две машины у подорванного авто в Москве обернули пленкой, но не эвакуировали

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Две машины, стоящие рядом с подорванным внедорожником на севере Москвы, обернули пленкой, но не эвакуировали, они остаются рядом с местом происшествия, передает корреспондент РИА Новости.
В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК.
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Очевидица рассказала о моменте взрыва внедорожника на севере Москвы
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Лежащие рядом с местом взрыва осколки убрали. На стоящих поблизости машинах до сих пор видны осколки. Окно четвертого этажа в доме напротив происшествия выбило, предположительно, в результате взрыва.
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в соцсети X о задержании в Бодруме подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве. По словам министра, мужчина по имени Евгений Серебряков прилетел рейсом из Москвы в 09.40 (время совпадает с мск), а уже в 10.30 от российского отделения Интерпола поступила информация о розыске летящего рейсом Москва - Бодрум россиянина по имени Евгений Серебряков в связи с терактом в Москве с использованием бомбы.
Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве въехал в Турцию как турист, на момент въезда в списках разыскиваемых он не числился, сообщил журналистам источник в министерстве внутренних дел Турции. На данный момент он задержан.
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