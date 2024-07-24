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Фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве грозит срок до пожизненного - РИА Новости, 24.07.2024
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19:21 24.07.2024
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Фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве грозит срок до пожизненного
Фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве грозит срок до пожизненного - РИА Новости, 24.07.2024
Фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве грозит срок до пожизненного
Фигуранту дела о подрыве автомобиля на севере Москвы Евгению Серебрякову, которому вменяется незаконный оборот взрывных устройств и покушение на убийство двух... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T19:21
2024-07-24T19:21
происшествия
россия
москва
турция
подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Фигуранту дела о подрыве автомобиля на севере Москвы Евгению Серебрякову, которому вменяется незаконный оборот взрывных устройств и покушение на убийство двух или более лиц, грозит пожизненное лишение свободы, следует из положений Уголовного кодекса РФ. Ранее стало известно, что следствие просит заочно арестовать Серебрякова, он объявлен в международный розыск. По данны МВД Турции, подозреваемый задержан в Бодруме. Ему вменяется незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенное организованной группой (часть 4 статьи 222.1 УК РФ), а также покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору или организованной группой из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом (статья 30 УК РФ, статья 105 УК РФ, часть 2, пункты а, е, ж, з). За совершение первого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет, за совершение второго – в виде пожизненного лишения свободы, указано в УК РФ.
https://ria.ru/20240724/video-1961791553.html
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происшествия, россия, москва, турция, подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
Происшествия, Россия, Москва, Турция, Подрыв автомобиля с людьми на севере Москвы
Фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве грозит срок до пожизненного

Фигуранту дела о подрыве авто с людьми в Москве может грозить пожизненный срок

© МВД ТурцииЗадержание подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве
Задержание подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© МВД Турции
Задержание подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Фигуранту дела о подрыве автомобиля на севере Москвы Евгению Серебрякову, которому вменяется незаконный оборот взрывных устройств и покушение на убийство двух или более лиц, грозит пожизненное лишение свободы, следует из положений Уголовного кодекса РФ.
Ранее стало известно, что следствие просит заочно арестовать Серебрякова, он объявлен в международный розыск. По данны МВД Турции, подозреваемый задержан в Бодруме.
Задержание подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве. Кадры МВД Турции - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
МВД Турции показало задержание подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве
Вчера, 18:52
Ему вменяется незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенное организованной группой (часть 4 статьи 222.1 УК РФ), а также покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору или организованной группой из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом (статья 30 УК РФ, статья 105 УК РФ, часть 2, пункты а, е, ж, з).
За совершение первого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет, за совершение второго – в виде пожизненного лишения свободы, указано в УК РФ.
Сотрудники Следственного комитета в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Очевидица рассказала о моменте взрыва внедорожника на севере Москвы
Вчера, 15:45
 
ПроисшествияРоссияМоскваТурцияПодрыв автомобиля с людьми на севере Москвы
 
 
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