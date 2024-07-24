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Фигуранта дела о подрыве машины в Москве объявили в международный розыск - РИА Новости, 24.07.2024
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18:47 24.07.2024 (обновлено: 19:00 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/vzryv-1961790546.html
Фигуранта дела о подрыве машины в Москве объявили в международный розыск
Фигуранта дела о подрыве машины в Москве объявили в международный розыск - РИА Новости, 24.07.2024
Фигуранта дела о подрыве машины в Москве объявили в международный розыск
Следствие обратилось в Замоскворецкий суд Москвы с ходатайством о заочном аресте фигуранта дела о подрыве автомобиля в Москве Евгения Серебрякова, сообщили РИА... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T18:47
2024-07-24T19:00
происшествия
москва
россия
бодрум
интерпол
следственный комитет россии (ск рф)
подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Следствие обратилось в Замоскворецкий суд Москвы с ходатайством о заочном аресте фигуранта дела о подрыве автомобиля в Москве Евгения Серебрякова, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции в отношении Серебрякова Е. Н. Рассмотрение ходатайства назначено на сегодня", - рассказал собеседник агентства.В суде также уточнили, что он объявлен в международный розыск.Ранее в среду министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в соцсети X о задержании в Бодруме подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве. По словам министра, мужчина по имени Евгений Серебряков прилетел рейсом из Москвы в 09.40 (время совпадает с мск), а уже в 10.30 от российского отделения Интерпола поступила информация о розыске летящего рейсом Москва - Бодрум россиянина по имени Евгений Серебряков в связи с терактом в Москве с использованием бомбы.Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков въехал в Турцию как турист, на момент въезда в списках разыскиваемых он не числился, сообщил журналистам источник в министерстве внутренних дел Турции.В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК.
https://ria.ru/20240724/vzryv-1961780342.html
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происшествия, москва, россия, бодрум, интерпол, следственный комитет россии (ск рф), подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
Происшествия, Москва, Россия, Бодрум, Интерпол, Следственный комитет России (СК РФ), Подрыв автомобиля с людьми на севере Москвы
Фигуранта дела о подрыве машины в Москве объявили в международный розыск

Следствие попросило заочно арестовать фигуранта дела о подрыве машины в Москве

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкНа месте подрыва внедорожника Toyota Land Cruiser
На месте подрыва внедорожника Toyota Land Cruiser - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
На месте подрыва внедорожника Toyota Land Cruiser
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Следствие обратилось в Замоскворецкий суд Москвы с ходатайством о заочном аресте фигуранта дела о подрыве автомобиля в Москве Евгения Серебрякова, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции в отношении Серебрякова Е. Н. Рассмотрение ходатайства назначено на сегодня", - рассказал собеседник агентства.
Сотрудники спецслужб работают на месте взрыва автомобиля в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве въехал в Турцию как турист
Вчера, 18:05
В суде также уточнили, что он объявлен в международный розыск.
Ранее в среду министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в соцсети X о задержании в Бодруме подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве. По словам министра, мужчина по имени Евгений Серебряков прилетел рейсом из Москвы в 09.40 (время совпадает с мск), а уже в 10.30 от российского отделения Интерпола поступила информация о розыске летящего рейсом Москва - Бодрум россиянина по имени Евгений Серебряков в связи с терактом в Москве с использованием бомбы.
Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков въехал в Турцию как турист, на момент въезда в списках разыскиваемых он не числился, сообщил журналистам источник в министерстве внутренних дел Турции.
В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК.
Сотрудники Следственного комитета в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Очевидица рассказала о моменте взрыва внедорожника на севере Москвы
Вчера, 15:45
 
ПроисшествияМоскваРоссияБодрумИнтерполСледственный комитет России (СК РФ)Подрыв автомобиля с людьми на севере Москвы
 
 
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