https://ria.ru/20240724/vzryv-1961790546.html

Фигуранта дела о подрыве машины в Москве объявили в международный розыск

Фигуранта дела о подрыве машины в Москве объявили в международный розыск - РИА Новости, 24.07.2024

Фигуранта дела о подрыве машины в Москве объявили в международный розыск

Следствие обратилось в Замоскворецкий суд Москвы с ходатайством о заочном аресте фигуранта дела о подрыве автомобиля в Москве Евгения Серебрякова, сообщили РИА... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T18:47

2024-07-24T18:47

2024-07-24T19:00

происшествия

москва

россия

бодрум

интерпол

следственный комитет россии (ск рф)

подрыв автомобиля с людьми на севере москвы

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Следствие обратилось в Замоскворецкий суд Москвы с ходатайством о заочном аресте фигуранта дела о подрыве автомобиля в Москве Евгения Серебрякова, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции в отношении Серебрякова Е. Н. Рассмотрение ходатайства назначено на сегодня", - рассказал собеседник агентства.В суде также уточнили, что он объявлен в международный розыск.Ранее в среду министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в соцсети X о задержании в Бодруме подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве. По словам министра, мужчина по имени Евгений Серебряков прилетел рейсом из Москвы в 09.40 (время совпадает с мск), а уже в 10.30 от российского отделения Интерпола поступила информация о розыске летящего рейсом Москва - Бодрум россиянина по имени Евгений Серебряков в связи с терактом в Москве с использованием бомбы.Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков въехал в Турцию как турист, на момент въезда в списках разыскиваемых он не числился, сообщил журналистам источник в министерстве внутренних дел Турции.В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК.

https://ria.ru/20240724/vzryv-1961780342.html

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происшествия, москва, россия, бодрум, интерпол, следственный комитет россии (ск рф), подрыв автомобиля с людьми на севере москвы